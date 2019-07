Flota de EEUU amenaza a América Latina

El ex presidente Fidel Castro criticó duramente la decisión de Estados Unidos de restablecer su IV flota y la consideró una amenaza para América Latina.



La fuerza naval había surgido en 1943 para luchar contra los submarinos nazis en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pero fue desactivada en 1950 pues su función desapareció.



''El Comando Sur suplía las necesidades hegemónicas de Estados Unidos en nuestra área. Sin embargo, acaba de renacer en días recientes, después de 48 años, y sus fines intervencionistas no necesitan demostrarse'', expresó Castro en una de sus habituales columnas de opinión publicada el hoy por la prensa cubana.



El barbado líder de 81 años de edad y quien renunció al poder en febrero dando paso a su hermano menor Raúl Castro, no aparece en público desde julio del 2006, pero suele sentar su opinión mediante sus escritos que aparecen en medios de prensa locales de manera no regular.



Castro lamentó que en el marco de una crisis planetaria de alimentos, de los problemas derivados del cambio climático y al borde de la recesión económica se gaste energía y recursos en armamentismo.



La flota comenzará a operar el 1 de julio y tendrá entre sus misiones custodiar las aguas adyacentes el continente.



''La decisión de restablecer la IV Flota se anuncia en la primera semana de abril, casi un mes después que el territorio de Ecuador fuera atacado con bombas y tecnología de Estados Unidos y por presión suya, matando e hiriendo a ciudadanos de diversos países'', expresó el ex mandatario.



El ex gobernante hizo un recuento de las potencialidades navales de Estados Unidos, incluyendo los poderosos portaaviones tipo Nimitz.



''¿Cuál es el objetivo declarado de la IV Flota? 'Combatir el terrorismo y las actividades ilícitas como el narcotráfico', así como enviar un mensaje a Venezuela y al resto de la región'', agregó.



Indicó que las armas ''con que se amenaza a nuestros países sirven para sembrar el terror y la muerte, pero no para combatir el terrorismo y las actividades ilícitas''.