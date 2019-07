El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

En libertad ex senador chileno condenado por pedofilia

SANTIAGO DE CHILE / AP

La Corte Suprema dispuso ayer lunes la libertad provisional inmediata del ex senador Jorge Lavandero, condenado a cinco años de cárcel por pedofilia. El Tribunal corrigió así una resolución de un funcionario de gobierno que se negaba a acatar la libertad bajo fianza, dispuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago. Lavandero, quien niega su responsabilidad y alega inocencia, perdió el cargo de senador en 2005 luego de ser condenado a mediados de ese año a cinco años de prisión, acusado de cuatro cargos de abusos de menores. Desde hace unos meses disfrutaba de libertad dominical.



Hallan cuerpos baleados de cuatro pescadores colombianos

BOGOTÁ / AP

El gobernador de una empobrecida región de la costa pacífica colombiana confirmó ayer lunes, que han encontrado en los últimos días los cadáveres de cuatro pescadores, todos con tiros en la cabeza y las manos atadas, mientras dan por desaparecidos a por lo menos otros cuatro hombres. “No sabemos lo que está pasando, la gente tiene miedo”, dijo Patrocinio Sánchez, Gobernador del departamento de Chocó, en la costa del Pacífico. “Nadie se hace responsable (de las muertes), pero aquí operan ‘Los Rastrojos’”, o una banda armada integrada por ex paramilitares con vínculos con el narcotráfico.



Dos muertos tras protestas en Somalia por precios de alimentos

MOGADISCIO / AP

El Ejército abrió fuego ayer lunes mientras decenas de miles de personas causaban disturbios en la capital de Somalia por los altos precios de los alimentos, matando a dos personas por lo menos, dijeron testigos. Varias personas también resultaron heridas durante las protestas en Mogadiscio. Protestas similares se han realizado en otros tres países africanos, incluido Senegal, cuyo presidente pidió el domingo que las Naciones Unidas desmantelaran a la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO, siglas en inglés), llamándola una organización derrochadora que fracasó en ayudar a prevenir la crisis mundial de alimentos.



Encuesta: Ecuador manejó positivamente crisis con Colombia

QUITO / AP

La mayoría de los ecuatorianos calificó como positivo el manejo del gobierno frente a la crisis surgida con Colombia tras la incursión de militares de ese país en suelo ecuatoriano, para destruir un campamento guerrillero clandestino el primero de marzo, se informó ayer lunes. Un comunicado de la firma SP, que realizó la encuesta el 26 de abril, señaló que después del conflicto, la imagen positiva del presidente Rafael Correa se ubicó en 70% y la negativa en 28%. Acerca de la actuación del gobierno ecuatoriano ante los ataques verbales recibidos por su par colombiano, “el 71% de los ecuatorianos califica de muy buena y buena... (y) el 29% la considera negativa”, mientras que el resto no quiso opinar.



Polonia: kuwaití secuestra brevemente a tres brasileños

VARSOVIA / AP

Un kuwaití ebrio, quien aseguró poseer una bomba, secuestró ayer lunes durante algunos minutos a tres adolescentes brasileños de origen judío en su habitación de hotel en esta ciudad, informó la Policía. Los tres jóvenes brasileños, de 16 años de edad, y que habían sido identificados en un principio como israelíes, fueron secuestrados en una habitación del sexto piso del Hotel Holiday Inn de Varsovia a las 9.00 de la mañana (0700 GMT), por un ciudadano de Kuwait de 23 años de edad, identificado como Mohamad A., dijo Mariusz Sokolowski, Vocero de la Policía Nacional de Polonia.



Mexicano condenado a muerte será ejecutado en tres meses

HOUSTON / AP

Un mexicano preso en Texas, cuya sentencia de muerte creó una disputa internacional y una amonestación de la Casa Blanca a la Corte Suprema de Estados Unidos, recibió ayer lunes la fecha en la que será ejecutado. La jueza Caprice Cosper estableció la fecha del 5 de agosto para la inyección letal en el cuerpo de José Medellín, un hombre de 33 años sentenciado por su participación en una violación tumultuaria y estrangulación de dos adolescentes hace 15 años. La Corte Suprema rechazó la apelación de Medellín en marzo, argumentando que el presidente George W. Bush extralimitó su autoridad cuando le pidió al Estado de Texas reabriera su caso, y el de otros 50 mexicanos condenados por asesinato en Estados Unidos. El Estado rechazó la solicitud de Bush.



Secretario de la OEA satisfecho con referéndum en Bolivia

SANTIAGO DE CHILE / AP

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, expresó ayer lunes su satisfacción porque los promotores del referéndum en Santa Cruz, Bolivia, no tendrían pretensiones divisionistas ni contrarias a la ley. “Todos los protagonistas de la situación han señalado que eso no está planteado (la división territorial), que va a haber un diálogo”, dijo Insulza a los periodistas a su llegada a esta capital. “Incluso recibimos una carta de los prefectos, entre ellos el de Santa Cruz, en que señalan su completa adhesión a la unidad nacional, al rechazo de todo intento de división de Bolivia y de ruptura del orden democrático”, comentó el secretario general de la OEA.



Trabajan en prótesis de pico para águila herida por un disparo

ST. MARIES, IDAHO / AP

Un equipo de voluntarios del noroeste de Estados Unidos trabaja para atarle un pico artificial a un águila desfigurada de un disparo, en un esfuerzo por mantenerla viva. El águila hembra, fue llamada “Beauty” (Belleza), aunque la forma actual de su pico la hace ver lejos de eso.