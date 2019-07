Bloguera cubana no asistirá a recibir premio en España

La filóloga cubana Yoani Sánchez quien se hizo famosa por su blog ''Generación Y'', con el cual ganó el premio español de periodismo Ortega y Gasset de este año no podrá asistir a la ceremonia de entrega de los galardones.



Sánchez indicó el martes que las autoridades de la isla no le habían dado el permiso de salida, un requisito obligatorio para viajar desde la isla, según las normas migratorias locales.



''Me dijeron que mi caso seguía en estudio'', explicó la mujer de 32 años de edad en entrevista telefónica con AP.



''Creo que el mensaje es que los niños malos no salen de casa'', agregó Sánchez consultada sobre el motivo de la falta de respuesta oficial que le impedirá recibir en sus propias manos el premio el miércoles.



Su ciberpágina es una especie de diario en internet y refleja sus vivencias de Cuba desde una óptica contestataria muy personal que no agrada al gobierno.



En Cuba el acceso al internet está limitado pues las sanciones de Estados Unidos impiden a la nación caribeña facilidades para hacer masivas las incursiones en la red. Washington busca presionar a La Habana para que cambie su sistema político.



Las autoridades entonces priorizan las cuentas en el ciberespacio para centros de estudio, universidades y trabajos, pero pocas personas pueden acceder desde sus hogares.



Ante la falta de respuesta a su solicitud de salida, el martes, Sánchez transfirió su pasaje para el mes de junio y dispuso que el galardón será recibido de manera simbólica por el blogero Ernesto Hernández, quien reside en España.