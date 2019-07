Obama gana Carolina del Norte, Clinton al frente en Indiana

Barack Obama arrasó ayer martes en las primarias de Carolina del Norte, pero Hillary Rodham Clinton lo superaba en Indiana, en los últimos estados que ofrecen muchos delegados en la contienda por la nominación presidencial demócrata.



El triunfo de Obama se asemejó a sus victorias anteriores en estados sureños con grandes poblaciones de raza negra, entre ellos Georgia, Alabama, Luisiana y Carolina del Sur. The Associated Press hizo su anuncio en Carolina del Norte en base a encuestas a boca de urna.



Los aspirantes a la investidura demócrata, Hillary Clinton y Barack Obama, se enfrentaron ayer martes en las primarias de Indiana (norte) y Carolina del Norte (sudeste), unas de sus últimas batallas en la carrera hacia la Casa Blanca. Las primeras oficinas de votación se abrieron en Indiana (norte) a las 06H00 horas locales (10H00 GMT) y a las 07H00 locales (11H00 GMT) en Carolina del Norte.



En busca de los “superdelegados”



Aunque estas elecciones no coronarán ni a Barack Obama ni a Hillary Clinton al frente de su partido, sí pueden tener un fuerte impacto en el voto de los llamados “superdelegados”, quienes definirán la reñida elección en una convención a fines de agosto.



Varias personas votaron en Indianápolis, bajo un sol radiante, constató un periodista de la AFP.



“Media hora después de la apertura de las oficinas de votación, había más votantes de lo que registramos habitualmente a media jornada”, subrayó Cordellia Lewis-Burkes, observadora en una mesa de votación en Indianápolis.



En Indiana, 72 delegados están en juego, mientras que 115 se disputan en Carolina del Norte. Según el sitio especializado independiente RealClearPolitics, Obama dispone actualmente de 1,747 delegados contra los 1,608 de Clinton.



Hacen falta 2,025 delegados para obtener la investidura demócrata y competir frente al republicano John McCain en las elecciones presidenciales de noviembre.



“Será una carrera cerrada. Todos los sondeos dicen que será muy reñido”, dijo Obama la medianoche del lunes al cerrar su campaña en Evansville en una reunión con sindicalistas. El senador por Illinois pasó la mañana de este martes en Indiana, donde saludó a varias personas en cafés y restaurantes y luego se dirigió hacia Carolina del Norte en la tarde.



“Anuncié mi candidatura hace quince meses. Los bebés que nacieron en ese momento ya caminan, hablan (...)”, subrayó Obama.