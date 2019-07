El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Aumentan a 21 los muertos por barco hundido en Amazonas

SAO PAULO / AP

Cuadrillas de rescate encontraron ayer martes los cuerpos de otros cuatro pasajeros de un barco, que se hundió en una región norteña del Amazonas mientras transportaba a los participantes de un festival religioso. El hallazgo elevó la cifra de muertos a 21.



El subjefe de bomberos, coronel Carlos Bacelar, dijo que por lo menos 60 pasajeros sobrevivieron al accidente y que hasta 10 personas podrían todavía estar desaparecidas. “Realmente no creo que encontremos más de cinco o diez cuerpos”, afirmó Bacelar. “Puede haber unos cuantos sobrevivientes más que no han podido hacer contacto con las autoridades, amigos o familiares”.



Primer ministro irlandés entrega su renuncia

DUBLIN, IRLANDA / AP

El primer ministro irlandés, Bertie Ahern, presentó ayer martes su renuncia luego de 11 años en esa oficina, aquejado por un escándalo de presunta corrupción. Ahern entregó personalmente su carta de dimisión a la jefa de Estado simbólica de Irlanda, la presidenta Mary McAleese, poniendo fin oficialmente a su mandato.



Ahern será relevado hasta el miércoles por el ministro de Finanzas, Brian Cowen, cuando el Parlamento elija a un nuevo primer ministro.



Uribe tilda de “farsantes” a defensores de derechos humanos

BOGOTÁ / AP

El presidente Álvaro Uribe calificó ayer martes de “farsantes” a conocidos activistas de los derechos humanos y representantes de la izquierda. En un discurso desde la ciudad de Montería, a unos 500 kilómetros al noroeste de Bogotá, Uribe dijo que si el gobierno disentía de las opiniones de los activistas y los criticaba, éstos denunciaban luego amenazas a sus vidas en la prensa local y en el exterior. “Le pido a aquellos que tanto los secundan en la comunidad internacional, que antes de compadecerse por las lágrimas de cocodrilo de estos farsantes de los derechos humanos, vengan a ver qué es lo que está pasando en Colombia; un país que está resueltamente progresando en pluralismo, en transparencia, seguridad, en confianza inversionista”, manifestó el mandatario en su discurso, transmitido en directo por la radio del Palacio de gobierno.



EU pide desestimar cargos de narcotráfico contra Simón Trinidad

WASHINGTON / AP

Después de dos juicios anulados por falta de veredicto, el gobierno estadounidense pidió ayer martes a un juez federal que desestime los cargos de narcotráfico contra un dirigente guerrillero colombiano.



Ricardo Palmera, cuyo nombre de guerra es Simón Trinidad, está cumpliendo una condena de 60 años por toma de rehenes, pero Estados Unidos esperaba que lo declarasen culpable de tráfico de cocaína, como victoria simbólica en la guerra contra las drogas. Palmera fue el primer miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia extraditado a Estados Unidos y juzgado allí. Pero después de dos juicios sucesivos, los respectivos no pudieron llegar a un veredicto sobre los cargos de narcotráfico.



Acusan a soldados etíopes en Somalia de atrocidades

NAIROBI / AP

Amnistía Internacional dijo ayer martes que los soldados etíopes que respaldan al gobierno de Somalia matan a civiles, degüellan a la gente y violan repetidamente a las mujeres. El grupo activista pidió a la comunidad internacional que detenga el derramamiento de sangre. Difundió un informe que detalla el asesinato indiscriminado en esa nación del Cuerno de África, y atribuye algunas de las peores atrocidades a los soldados etíopes.



El gobierno etíope dijo que el informe es “categóricamente erróneo”. El débil gobierno de transición somalí solicitó la ayuda de las fuerzas etíopes a fines de 2006, para combatir a los islamistas insurgentes. Además, el país padece desde hace décadas las consecuencias de las milicias leales a diferentes líderes y caciques.



Nueva investigación sobre primer ministro israelí

JERUSALÉN / AP

Una investigación penal sobre el primer ministro, Ehud Olmert, cobró impulso ayer martes después que las autoridades solicitaron autorización judicial para citar a un testigo extranjero vinculado con el caso.



La investigación, que salió a luz la semana pasada, empañó nuevamente la figura del primer ministro y planteó dudas sobre su capacidad de negociar un acuerdo de paz definitivo con los palestinos.



También amenaza ponerlo en una situación embarazosa, en momentos en que el país conmemora mañana jueves el 60 aniversario de su independencia.



Decenas de líderes mundiales, incluyendo el presidente estadounidense George W. Bush, prometieron su asistencia a las celebraciones.



Más de 3,500 soldados dejarán Irak en las siguientes semanas

BAGDAD / AP

El Ejército de Estados Unidos dijo que 3,500 soldados enviados a Irak el año pasado, durante el reciente incremento de tropas en el país, pronto regresarán a su patria. Una declaración militar presentada la noche del lunes, dice que los soldados serán destacados en Estados Unidos durante las siguientes semanas.



El incremento en la presencia militar, junto con el aumento de combatientes sunitas contrarios a la red al-Qaida, así como una tregua convocada por milicias chiítas, es considerado uno de los factores que han reducido la violencia en Irak durante los últimos 10 meses.