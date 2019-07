"De Nicaragua y de Cuba no tenemos nada que aprender" Expertos policiales rechazan formación de la Policía Nacional en ambos países

CARACAS

07 Mayo 2008

7:58 a.m. |





Algunos funcionarios de la Policía Metropolitana recibieron en tono de burla la decisión del Ejecutivo de enviarlos a Cuba y Nicaragua para ser entrenados como los primeros miembros de la Policía Nacional, pero expertos policiales consultados mostraron su preocupación, pues se trata de dos países con policías de experiencia no comprobada.



Ayer los oficiales que se encontraban en la Comandancia de Cotiza tomaron en chanza el anuncio oficial. Los uniformados, algunos licenciados en Derecho, en Gerencia Policial y con especialización en Criminología, Criminalista e incluso politólogos jugaban una lista de "los elegidos".



Sin embargo, el ex director de la Policía Técnica Judicial, comisario Pablo Elisio Guzmán, no pudo ocultar su asombro.



"Esas no son policías de referencia. En Cuba no sabemos su funcionamiento y sus resultados estadísticos. No es posible hacer una revisión de su rendimiento porque le sirve a una sociedad cerrada donde todo está bajo el control del Estado".



"Venezuela es un país democrático y una Policía Nacional debe ser moderna. Aquí tenemos cadena perpetua ni pena de muerte", acotó el especialista.



"De la policía cubana no conocemos sus procedimientos. A veces vemos cuando apalean a otros en la calle porque son disidentes. No sabemos cuánta criminalidad existe en esa isla, desconocemos si hay tráfico de drogas y sus índices de homicidios porque allí no hay acceso a ese tipo de información".



En cuanto a la policía de Nicaragua, dijo que la misma tiene poca experiencia porque se formó después de la guerra civil. "Entiendo que eso es un híbrido en formación", acotó.



El comisario Guzmán señaló que la policía de Nicaragua no tiene la mitad de la experiencia que tienen los organismos de seguridad venezolanos. Explicó que en cualquier área del conocimiento la tendencia universal es la especialización.



El también ex director de PTJ y ex ministro de Justicia, Fermín Mármol León, rechazó la posibilidad de que el Ejecutivo envíe a Cuba y Nicaragua a funcionarios a recibir instrucción.



"Nosotros en Venezuela tenemos el Instituto Universitario de Policía Científica (Iupolc). En ese instituto con excelencia académica recibimos a funcionarios de otras policías de Latinoamérica y Centroamérica y los formamos. Luego regresan a sus respectivos países para poner en práctica esos conocimientos. Somos referencia internacional".



"Si necesito policías de investigación los mando al FBI, si necesito policías de proximidad los llevó a España, Si necesito policías rurales los mando a Canadá; si amerito grupos comandos los entreno en Francia y si necesito especialistas en secuestros los mando para Colombia o México. Debemos entrenarlos en una policía con cartel, como dicen los jóvenes ahora. Yo creo que en el fondo buscan adoctrinar a esos nuevos funcionarios".

"Somos referencia"



Mármol León considera que "poco o nada" pueden aprender los funcionarios venezolanos en ambos países.



"Qué nos pueden enseñar a no-sotros los cubanos. Nada. Esa es una policía represiva y Nicaragua puede mucho menos".



Recordó que en el año 1958, cuando se fundó la Policía Técnica Judicial, fueron enviados funcionarios a las mejores policías del mundo. "En esa oportunidad fuimos a la Policía de Chile y a la Policía de Argentina. Si no los quieren mandar a una policía gringa los pueden mandar para allá. El camino que han escogido es totalmente equivocado". El ex ministro Mármol León consideró que los funcionarios venezolanos poco o nada pueden aprender en Centroamérica y en el Caribe, pues numerosos funcionarios ya se han entrenado en las mejores policías del mundo. "Nosotros tenemos más experiencia que ellos. Por eso vienen para acá a estudiar y entrenarse", puntualizó.