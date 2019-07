Matanza en México parece romper todas las reglas

Alguien quiere matar a Rogaciano Alba. Decenas de sicarios atacaron la casa del cacique político local, mataron a sus hijos y secuestraron a su hija en un violento fin de semana que dejó 17 muertos.



Con Alba escondido, sigue siendo incierto el motivo de la masacre, perdido en un enredo de narcotráfico, disputas por tierras y rebelión.



''Si alguien tiene algo (contra mí), que me lo 'cante' derecho, y si mis hijos les robaron algo que lo digan'', dijo Alba en una llamada a una estación de la radio local. ''Ellos no molestaban a nadie, ni le han robado a nadie. No sé porqué tanta saña para matarlos así''.



Alba es fácilmente el hombre más poderoso de Petatlán, una ciudad en la costa del Pacífico cerca de los centros turísticos de Ixtapa y Zihuatanejo, que dependía de las plantaciones de coco y del ganado hasta que en la década de 1980 las drogas y la tala ilegal cambiaron el equilibrio de poderes.



El hampa del narcotráfico mexicano se ha vuelto más violenta en años recientes, con asesinos que decapitan a sus víctimas y graban amenazas en sus cadáveres. Pero como si siguieran un código de honor, los atacantes de los rancheros, hombres de negocios, periodistas y narcotraficantes rivales se habían abstenido la mayoría de las veces de atacar a las familias de sus víctimas.



El ataque contra Alba rompió todas las reglas tácitas. El sábado, fueron asesinados siete ganaderos mientras volvían de una reunión encabezada por Alba. Al día siguiente, hombres armados y disfrazados de policías se presentaron en la casa de Alba. Al no hallarlo, hicieron una fila con 10 de sus familiares y amigos frente a su enorme casa de ladrillo de dos pisos y los mataron.



Dos hijos de Alba, Alejandro y Rusbel, estuvieron entre los muertos. Su hija de 18 años Ana Karen desapareció y se cree que está secuestrada, aunque no se ha pedido ningún rescate. Alba se escondió de inmediato.



''Sólo Dios y él saben donde está ahora'', dijo una de sus hijas, que pidió que no se revele su nombre por miedo a que los hombres armados regresen.



Ella y otros familiares se reunieron el martes frente a la casa, aún con impactos de bala, para depositar flores blancas y velas en un altar improvisado. Entonces rezaron por las víctimas y condenaron a los asesinos sin rostro.



El miércoles, la policía colocó retenes en busca de armas, pero el jefe de policía de Petatlán, Horacio Lluck Mendiola, dijo que sus 30 agentes son insuficientes y que tienen menos capacidad de fuego que los delincuentes.



''La situación se ha salido de nuestro control'', dijo. ''El gobierno federal necesita tomar control de este asunto debido a lo grande de la matanza''.



Agregó que no se ha hecho ningún arresto y comentó que ''creemos que fue una banda bien organizada''. El motivo de la masacre, sin embargo, sigue poco claro porque parece haber muchas personas deseosas de querer ver muerto a Alba.



Alba es un líder ganadero que domina la vida económica y política en la zona.



Fue muy activo en una asociación de hacendados que trabajó con taladores de los amenazados bosques de la cordillera costera. Grupos de los derechos humanos dicen que mucha de esa tala es ilegal.



La tala de bosques sigue siendo un gran negocio: Grandes camiones continúan recorriendo la carretera costera a través de Petatlán, gimiendo bajo el peso de abetos y pinos recién cortados de los bosques cercanos.



En la década de 1990, cuando Alba estaba vinculado con el grupo, los activistas que intentaron detener a los taladores fueron amenazados, encarcelados, heridos a disparos y a veces asesinados. Un grupo de abogados de la Ciudad de México abanderó su causa, y la defensora mejor conocida, Digna Ochoa, murió de un disparo en el 2001.



Los investigadores concluyeron que su muerte fue un suicidio, pero los activistas creen que ella fue asesinada y han exigido que se reabra la investigación, en la que Alba es el sospechoso principal. Los fiscales en la Ciudad de México no confirmaron si hay una investigación activa contra Alba en el caso de Ochoa.



Otros conjeturan que la matanza podría estar vinculada con el tráfico de drogas. Los principales carteles del narcotráfico de México están luchando en la costa de Guerrero, con sus batallas llegando incluso a centros turísticos internacionales como Acapulco. A lo largo de la costa, llegan barcos procedentes de Colombia y cargados de cocaína, mientras en las montañas los agricultores cultivan amapola y marihuana.



Muchos agricultores de la región son obligados a cultivar, cuidar o transportar drogas para los carteles, y es difícil concebir que los carteles no se hayan aproximado a alguien de la estatura de Alba en busca de ayuda, por lo menos.



Los hechos recientes de violencia también podrían estar relacionados con los rebeldes izquierdistas que han luchado a lo largo de la costa de Guerrero desde la década de 1970, y con los esfuerzos de los ganaderos por derrotarlos.



Los grupos de derechos humanos están presionando al gobierno para que investigue fosas comunes donde creen que hay víctimas de campañas contrarrebeldes que datan de hace tres décadas. El grupo rebelde más grande ahora es el Ejército Revolucionario del Pueblo, que apareció en la década de 1990 después de una masacre policial de activistas campesinos y que ahora ataca oleoductos.



Los grupos de campesinos han abrazado recientemente la causa de los activistas que combaten la tala ilegal, lo que los ha confrontado directamente con grupos relacionados con Alba.



Los familiares de Alba dicen que no tienen idea de lo que incitó la masacre. Niegan que Alba haya estado involucrado en algo ilícito, señalando que él prestó servicio como alcalde de Petatlán.



''La gente dice muchas cosas, pero él es un ganadero. Eso es todo'', dijo su hija. ''No hay ninguna explicación para esto''.



Entretanto, Alba probablemente permanezca escondido y se quedará así hasta que él descubra quién lo está cazando. Nadie tiene mucha confianza de que la policía pueda cuidarlo.



''Los asesinos tienen mejores armas que los policías'', afirmó la hija de Alba. ''Muchos policías apenas ganan para comer. Ellos no van a arriesgar la vida para enfrentarlos''.