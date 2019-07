Investigan incidente con bandera mexicana en EEUU

Un instructor en una escuela secundaria de Idaho dijo que le quitó una bandera mexicana a un estudiante y la colocó en la basura porque temía que los ''muchachos blancos'' en la clase de educación física pudieran lastimar al alumno.



''Tuve que confiscarla para que no se agravaran los problemas en clase'', dijo el instructor Clint Straatman al diario The Times-News. ''Nos preocupaba ese asunto. Siempre hemos tenido chicos que dicen cosas a otros y tenemos muchas peleas entre ellos''.



El estudiante Froilán Camelo, de 16 años, y otros llevaron banderas mexicanas a la secundaria de Minico en Rupert para celebrar la fiesta del 5 de mayo, en que los mexicanos conmemoran la victoria sobre el ejército francés en 1862.



Camelo dijo que se estaba poniendo la ropa de gimnasia cuando Straatman le pidió que le diera la bandera.



''Le pregunté '¿Cuál es el problema?''', agregó el estudiante. ''Me dijo: 'El problema es que estamos en Estados Unidos y no en México' y me la arrebató. La tiró en el cesto de la basura''.



Straatman desmintió haber dicho eso. Dijo que le quitó la bandera a Camelo después que éste la había estado ondeando en el gimnasio. El instructor dijo que la puso en el cesto de la basura porque no tenía otro sitio donde guardarla.



Camelo dijo que alguien de la Unión Estadounidense por los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se puso en contacto con él y que considera demandar a Straatman.



''Están dando la impresión de que arrebaté la bandera y la arrojé en el cesto de la basura, y eso no es verdad'', se quejó el instructor.