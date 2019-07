Ecuador acusa a Colombia de crímenes de lesa humanidad

Los soldados colombianos cometieron ''crímenes de lesa humanidad'' cuando en marzo atacaron un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, incluso rematando a personas heridas y disparándoles por la espalda, dijo el miércoles el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante.



En Bogotá, la cancillería rechazó las versiones de Ecuador, calificando de ''falaces'' las declaraciones Bustamente, quien consideró ''improbable'' que Colombia acceda a la solicitud de Ecuador de entregar información sobre la operación el 1 de marzo en la que fuerzas colombianas incursionaron en territorio ecuatoriano y dieron muerte a 25 personas, incluso Raúl Reyes, alto jefe rebelde, cuatro mexicanos y el ecuatoriano Franklin Aisalla.



En declaraciones al canal de televisión Gamavisión, Bustamante señaló que hay ''doble razón'' para investigar el caso ''hasta las últimas consecuencias porque una cosa es que violen nuestra soberanía pero encima que se cometan delitos o crímenes de lesa humanidad en nuestro territorio y encima contra un conciudadano (ecuatoriano) es algo inadmisible, es algo que no podemos dejar nunca de perseguir''.



Las afirmaciones dadas en las últimas horas por autoridades ecuatorianas como el ministro Bustamante, la canciller María Isabel Salvador y el ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, ''sobre las causas de la muerte de Franklin Aisalla son falaces'', dijo el canciller Fernando Araújo al leer el comunicado ante periodistas.



Expresó su sorpresa que Quito divulgara resultados de necropsias dos meses después del operativo y afirmó que ''Colombia es una democracia pluralista con larga trayectoria en América Latina y su gobierno y sus fuerzas armadas honran el derecho internacional humanitario''.



''Carecen de todo fundamento las aseveraciones que se hayan efectuado ejecuciones de personas que estaban heridas o incluso ilesas'', agregó el ministro colombiano, destacando que por la autopsia realizada a Aisalla en Colombia, siguiendo protocolos internacionales cuando se sospecha de violaciones a los derechos humanos, el ciudadano ecuatoriano murió a consecuencia de traumas cerebrales por elementos explosivos.



Araújo dijo que Bogotá enviará copia de su comunicado y de la autopsia para conocimiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA).



Temprano, el general Freddy Padilla, comandante de las fuerzas militares colombianas, descartó que sus unidades cometieran abusos en el operativo de marzo.



''Tengo la convicción de que mis tropas actuaron de conformidad a la constitución'', dijo Padilla a los reporteros en la cancillería, donde se reunió con Araújo para analizar las más recientes declaraciones de Quito.



El martes, el gobierno ecuatoriano anunció que según informes forenses, el ecuatoriano Aisalla, cuyo cuerpo al ser confundido con el de otro comandante rebelde fue llevado a Bogotá junto al de Reyes, murió por un golpe contundente en su cráneo presumiblemente mientras estaba arrodillado, y no por heridas de bala o de esquirlas de bomba.



Bustamante dijo que en otros tres casos ''no puede descartarse que se haya tratado de ejecuciones de personas que estaban heridas, o incluso ilesas'', que estuvieron indefensas cuando les dispararon por la espalda. Los restos de estas tres personas y otras 16 están aún en la morgue de Quito.



La organización no gubernamental Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), con sede en Quito, señaló que las tres sobrevivientes del ataque: la mexicana Lucía Morett y las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez, en sus testimonios han dicho que vieron que militares colombianos ejecutaron a las personas heridas y rendidas.



''Eso las convierte en testigos de cargo de estos crímenes'', añadió la ALDHU en un comunicado.



A raíz de la acción armada colombiana, Ecuador rompió relaciones el 3 de marzo con Bogotá, en una crisis política que sigue sin ser superada y en la que se han registrado frecuentes cruces de críticas y acusaciones.



Los periodistas Vivian Sequera, Tatiana Guerrero, de AP Bogotá, y Gonzalo Solano, de AP Quito, colaboraron en esta información.