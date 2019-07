Un "espectro neopopulista y autocrático" acecha a Latinoamérica

El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, atacó este miércoles a países, que no nombró, que promueven un "espectro neopopulista y autocrático" que acecha a América Latina, en un discurso en el Departamento de Estado estadounidense.



"Hay un nuevo espectro acechando América Latina", dijo Santos en una dura alocución cargada de alusiones a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Bolivia.



Santos, que no mencionó sino indirectamente a los países a los cuales se refería durante su discursos ante la 38 Conferencia de las Américas que tuvo lugar en el Departamento de Estado, dijo que ese "espectro" es una "versión degenerada" del marxismo, sin su "fortaleza intelectual", y que "podría ser definida como neopopulista, seudosocialista, y un espectro autocrático".



"Es un espectro que no respeta los derechos de propiedad. Un espectro que promueve una agresiva intervención del Estado y no parpadea cuando se trata de nacionalizar empresas privadas", indicó.



Los únicos países que anunciaron nacionalizaciones de empresas en el continente en los últimos años han sido Venezuela y Bolivia.



"Es un espectro que no solo es amistoso con Estados paria en el mundo sino que abre sus puertas para permitir una creciente presencia e influencia de regímenes radicales en la región", añadió.



El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Thomas Shannon, se había referido horas antes en la misma conferencia a la influencia de Irán en una región en la que la república islámica -a la cual Estados Unidos incluyó en su lista de Estados que patrocinan el terrorismo-, se ha acercado especialmente a Caracas y La Paz.



"El espectro del que hablo es esencialmente expansionista y no dudará en violar el principio de no intervención y usar sus vastos recursos, e incluso narcodólares, para cumplir sus objetivos", añadió.



"Es una espectro que, por ser profundamente antiestadounidense, quiere destruir el sistema interamericano" de instituciones multilaterales, aseguró.



Alba como estructura paralela

"¿Cómo? -se preguntó Santos-. Tratando de establecer estructuras paralelas como una OEA sin Norteamérica, o el Banco del Sur, o asociaciones regionales de defensa, o el llamado ALBA, todas versiones distorsionadas de instituciones interamericanas tradicionales", indicó, dando una idea clara de a qué países se refería.



La propuesta de una OEA sin Estados Unidos fue promovida recientemente por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, luego de que Colombia ejecutara un operativo militar en suelo ecuatoriano contra la guerrilla colombiana de las FARC, que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Quito.



El Banco del Sur es una iniciativa lanzada por el presidente venezolano Hugo Chávez como alternativa a los organismos tradicionales de financiamiento, a la que adhirieron Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.



Y el ALBA o Alternativa Bolivariana para las Américas, también fue lanzado por Chávez en contra del ALCA o Area de Libre Comercio de América del Norte promovida por Estados Unidos.



Del ALBA forman parte Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia.



En diálogo con periodistas al término de su discurso, Santos dijo que no quiso mencionar "ningún país específico" y agregó: "queremos tener las mejores relaciones con todos los países, especialmente con nuestros vecinos".



Consultado sobre Venezuela, señaló que las relaciones con Caracas están "en una especie de limbo".