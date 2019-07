Calculan más de 100 mil muertos en Birmania

El saldo mortal del ciclón Nargis en Birmania podría ascender a 100 mil personas, según la encargada de negocios estadounidenses en Rangún, Shari Villarosa, mientras miles de desesperados supervivientes esperaban ayer miércoles la llegada de ayuda.



La comunidad internacional reclamó a la hermética junta militar birmana que permita la entrada sin restricciones de la asistencia.



Oficialmente los muertos ascienden ya a 22,980 (el anterior saldo era de 22,464), los desaparecidos son 42,119 y los heridos 1,383.



Sin embargo, “podría haber más de 100 mil muertos en el área del delta de Irrawaddy”, dijo Villarosa, citando una organización cuyo nombre no suministró.



Agregó que según una fuente gubernamental de Birmania que no nombró, “el 95% de los edificios han desaparecido” en el área del delta.



Labutta bajo seis metros de agua

Un periodista de la AFP consiguió llegar a Labutta, una localidad en esa zona citada por Villarosa que tenía 90 mil habitantes, y que fue arrasada por el ciclón antes de quedar sumergida por seis metros de agua.



Allí vio cómo los supervivientes tienen que compartir con los que van llegando, las escasas cantidades de arroz salvaje que tienen. Buscan desesperadamente cocos, cuya corteza impide que las bacterias ataquen el interior de la fruta.



“No podemos dormir”, explicó uno de ellos, “oímos a gente que grita por la noche, deben ser los fantasmas de los vecinos”, afirmaron.



Capital similar a campo de batalla

Millones de personas se quedaron sin hogar, según la poca presencia internacional sobre el terreno; y la capital parece aún un campo de batalla, con farolas, rótulos publicitarios y árboles cruzados sobre las calzadas.



Birmania rechazó en 2004 la ayuda internacional tras el paso del tsunami. En esta ocasión los primeros envíos entran a cuentagotas, y los empleados de las organizaciones internacionales y las no gubernamentales, siguen esperando a que les den visados cinco días después del paso de la tormenta.



Aunque ya llegó un avión de la ONU y se espera que lo haga otro a finales de semana, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas, reveló que hay 22 toneladas de suministros bloqueadas en la frontera con Tailandia, a la espera de autorización para continuar el viaje.



La Casa Blanca dijo que Birmania todavía no ha respondido a su oferta de ayuda, mientras el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a las autoridades birmanas que faciliten la entrada de la asistencia.



“Ante la magnitud del desastre, el secretario general exhortó al gobierno de Birmania a responder a la ola de apoyo y solidaridad internacional, al facilitar la llegada de trabajadores humanitarios y el ingreso de alimentos y materiales de todas las maneras posibles”, declaró en un comunicado.



El coordinador de las operaciones de socorro de la ONU, John Holmes, dijo que Birmania hace frente a una “grave catástrofe”, considerando “muy probable” que las cifras de víctimas se estén quedando cortas.



El partido de la opositora birmana, Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia, se sumó a las demandas asegurando que “las víctimas del ciclón necesitan asistencia de agencias internacionales, incluida la ONU, de forma urgente”.



Los birmanos se han sumado a las críticas y reprochan la pasividad del Ejército, integrado por 400 mil militares, que gobierna con mano de hierro.



En el área pobre de Bagon Norte, Khin Hla, una mujer de 75 años declaró: “Mi casa quedó destruida, no tengo donde ir. No tenemos dinero para arreglar la casa y no tenemos dinero para comprar comida. Estoy enfadada con el gobierno porque no nos está proporcionando ninguna ayuda”.



En la antes frondosa capital birmana, los árboles fueron arrancados de cuajo y acabaron destrozando casas y coches.