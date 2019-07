El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Bush habla con disidentes cubanos y los bendice

LA HABANA / AP

El presidente estadounidense George W. Bush sostuvo una videoconferencia de 45 minutos con tres disidentes cubanos, a quienes bendijo y animó a continuar con su labor de oposición. “Fue una conversación muy fructífera, él nos felicitó por la valentía y nos dijo que ‘Dios nos bendiga’”, comentó el miércoles Berta Soler, una de las participantes, a la AP en entrevista telefónica.



Los activistas Martha Beatriz Roque y José Luis García, además de Soler, esposa de un disidente encarcelado, acudieron a la Oficina de Intereses de Washington en esta capital para el intercambio.



Vicepresidente descalifica a la Iglesia como mediadora en Bolivia

LA PAZ / AP

El vicepresidente Álvaro García descalificó ayer miércoles a los obispos católicos, como posibles mediadores en un diálogo con opositores, después que el cardenal Julio Terrazas votara en el referendo de Santa Cruz, celebrado el domingo para ratificar su estatuto de autonomía. García dijo a periodistas que Terrazas “ya no puede cumplir el papel (de mediador)”. “El gobierno ratifica su profundo respeto por la Iglesia Católica, pero hay que diferenciar la ruptura de la imparcialidad”, agregó en referencia a la participación del cardenal como votante en el referendo. El prelado no reveló si votó por el “sí” o por el “no”.



Suspenden a 15 policías en Filadelfia tras paliza videograbada

FILADELFIA, EU / AP

Las autoridades policiales de Filadelfia retiraron temporalmente de servicio a 15 agentes, en tanto investigan una videograbación que muestra a varios policías de la ciudad golpeando y pateando a tres sospechosos.



Un vocero del alcalde Michael Nutter dijo que aunque el funcionario respalda al Departamento de Policía, su primera impresión después de ver el video es que los agentes parecen haberse excedido en su autoridad. El video fue grabado el lunes por la noche por un equipo de la estación de televisión WTXF.



Al menos 11 palestinos heridos en combates con Israel

CIUDAD DE GAZA / AP

Tanques y apisonadoras israelíes ingresaron en el sur de la Franja de Gaza la mañana de ayer miércoles, mientras varias aeronaves realizaban bombardeos.



Al menos 11 palestinos, la mayoría de ellos milicianos, resultaron heridos en los combates, de acuerdo con testigos y fuentes médicas. Testigos palestinos dijeron que un total de 25 tanques y apisonadoras blindadas ingresaron en Abassan, al este de Khan Younis, estallando batallas contra milicianos locales.



Aviones israelíes realizaron al menos tres ataques, entre ellos uno contra seis milicianos de Hamas, dijo el doctor Moaiya Hassanain, del Ministerio de Salud Palestino. Tres de los sujetos se encuentran en estado crítico.



Extraditan hacia EU a paramilitar colombiano

BOGOTÁ / AP

El gobierno colombiano extraditó hacia Estados Unidos a un encarcelado jefe paramilitar buscado por narcotráfico por las autoridades norteamericanas, según un breve comunicado oficial de ayer miércoles.



Según la nota, divulgada en el sitio de internet de la Presidencia, Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, líder paramilitar encarcelado, fue enviado a Estados Unidos en un avión Superking 350 de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos desde Bogotá, haciendo escala en Miami antes de llegar a Washington.



No se ofrecieron otros detalles. La decisión del gobierno se produjo horas después que una Corte revocara el martes por la tarde un fallo que suspendía temporalmente la extradición del detenido.



Absuelven a hacendado en muerte de monja estadounidense en Brasil

RIO DE JANEIRO / AP

Un hacendado del Amazonas brasileño que había sido encontrado culpable de ordenar el asesinato de la monja estadounidense Dorothy Stang, fue absuelto el martes en un nuevo juicio.



Vitalmiro Moura es uno de los dos hacendados que habían sido acusados de ordenar hace tres años la muerte de Stang, que tenía 73 años y era una defensora de la selva. Moura había sido encontrado culpable y sentenciado a 30 años de prisión por el homicidio. Pero en Brasil existe el beneficio de un nuevo juicio, para los que delinquen por primera vez y reciben una condena superior a los 20 años de cárcel.



Brasil: ministra aplaca escándalo sobre tarjetas

BRASILIA / AP

La secretaria general del gobierno, mano derecha del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, encaró ayer miércoles a senadores de la oposición que la interrogaron sobre un supuesto expediente con información confidencial, en el uso irregular de tarjetas de crédito corporativas del gobierno anterior, y prácticamente aplacó el escándalo sobre el caso.



La ministra Dilma Rousseff rechazó que el gobierno hubiera producido un documento sobre gastos de la administración del ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), y por el contrario, dijo que se hizo un banco de datos más amplio sobre el uso de las tarjetas de crédito corporativas del gobierno para facilitar la fiscalización. “Me voy tranquilo, estoy satisfecho con lo expuesto”, admitió el senador Mario Couto, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien convocó a la ministra a la comisión de infraestructura del Senado.