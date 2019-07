Elisabeth Fritzl, la austríaca secuestrada y violada por su padre durante 24 años en Amstetten (este), planeaba dejar el domicilio familiar poco antes de ser encerrada en el sótano, según cartas publicadas el jueves por el diario Osterreich.



"Después de los exámenes, me mudaré con mi hermana y su novio", escribió esta mujer ahora de 42 años en una carta fechada el 9 de mayo de 1984 y dirigida a un amigo, según el diario que publica facsímiles de tres misivas.



En otra de ellas, fechada el 29 de mayo de 1984, dice al mismo amigo: "cuando recibas esta carta, todo habrá acabado. Te daré la nueva dirección cuando me haya mudado".



Tres meses más tarde, Elisabeth, que en ese entonces tenía 19 años, era secuestrada por su propio padre en el subterráneo sin ventanas de la casa familiar.



Allí pasó 24 años, sometida a las violaciones de Josef Fritzl, que le engendró siete hijos, uno de ellos muerto al poco tiempo de nacer, en 1996. El drama salió a la luz el pasado 26 de abril.



En otra misiva, del 3 de agosto de 1984, unas semanas antes de su desaparición - declarada oficialmente por su padre el 28 de agosto cuando alegó que había caído en las redes de una secta -, Elisabeth habla de su empleo temporal, sin precisar de qué se trata, que le permite tener dos días de fiesta por semana para jugar al tenis o ir a la piscina.



Se refiere igualmente a una noche pasada con sus amigos en varias discotecas.



"También me gusta escuchar música y soñar despierta. Si la vida solo está hecha de sueños, eso no lo sé...", escribe a este amigo no identificado.



Por otro lado, según la última edición del diario austríaco News, Josef Fritzl, citado por su abogado Rudolf Mayer, se ha quejado de la actitud de su hija adolescente: "No respetaba ninguna regla y pasaba las noches en antros fumando y bebiendo", "es por eso que tenía que crear un lugar para proteger a Elisabeth del mundo exterior, aunque fuera por la fuerza".