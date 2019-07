Ecuador cree que Colombia recibió ayuda externa para ataque

Existen ''fundadas razones'' para creer que la aviación colombiana pudo contar con ayuda de un gobierno extranjero en el ataque a un campamento de las FARC en suelo ecuatoriano, dijo el jueves el ministro de Defensa, Javier Ponce, que insinuó que la colaboración pudo ser de Estados Unidos.



Las declaraciones de Ponce se refieren a la acción de soldados colombianos, que el 1 de marzo traspasaron la frontera e ingresaron casi dos kilómetros en territorio ecuatoriano y atacaron un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), matando al jefe guerrillero Raúl Reyes, a 19 colombianos, cuatro mexicanos y un ecuatoriano, y quedaron heridas dos colombianas y una mexicana.



''Existen fundadas razones para creer que la Fuerza Aérea colombiana no estuvo en capacidad de realizar por sí sola el ataque, y que la agresión del primero de marzo pudo haber contado con la participación de un gobierno externo a la agresión'', dijo Ponce en una rueda de prensa.



''Esa es una primera suposición, una primera sospecha; por tanto, la obligación del gobierno de (el presidente Alvaro) Uribe frente a la comunidad internacional es despejar con absoluta claridad este hecho, más aún cuando el gobierno norteamericano fue el primero en felicitarse por la violación a nuestra soberanía territorial''.



La canciller María Isabel Salvador, que acompañó a Ponce en la rueda de prensa, dijo que ''todo esto de alguna manera complica los procesos de restablecimiento de las relaciones con el gobierno del presidente Alvaro Uribe''.



''Colombia hasta el día de hoy no ha sido capaz de proveer la información fidedigna y cierta sobre esos hechos'', señaló. Agregó que ''el canal diplomático no ha funcionado''.



Expresó que Ecuador ''no descarta la posibilidad, que de no recibir esa información ya demandada por el canal diplomático y ahora exigida de manera frontal, recurrir a otros canales judiciales para que el Ecuador quede resarcido respecto de esta violación que sufrió a su soberanía''.



Temprano, en declaraciones telefónicas desde Bogotá, el canciller colombiano Fernando Araújo, dijo a la radio Sonorama de Quito que Colombia ''no hace ejecuciones extrajudiciales'' como lo señaló el gobierno de Ecuador.



''Hay que entender que esta fue una acción militar muy contundente, que después de la acción militar, cuando los soldados colombianos llegaron a ese campamento fueron recibidos a tiros y allí se presentaron combates'', dijo Araújo.



El ministro de Gobierno de Ecuador, Fernando Bustamante, dijo el martes que el ecuatoriano Franklin Aisalla, pereció por golpes contundentes en su cabeza y no por efecto de heridas de bala o de esquirlas y que otros tres colombianos presentaban evidencias de una ejecución por la espalda.



Araújo afirmó que según la necropsia efectuada en Bogotá, ''la muerte de ese señor fue por efecto del bombardeo que se efectuó y en ningún momento fue muerto a golpes''.



El ataque colombiano ocasionó que el 3 de marzo Ecuador rompiera relaciones diplomáticas con Colombia aduciendo violación de su soberanía territorial, situación que aún se mantiene.