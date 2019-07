Justifica aislarse de texto de cumbre regional

El canciller Bruno Stagno explicó que Costa Rica no firmó la declaración de la cumbre sobre soberanía y seguridad alimentaria por contener conceptos ''poco claros'' y presentar una visión sesgada sobre la responsabilidad de la crisis que se vive actualmente.



Precisó que Costa Rica estuvo en desacuerdo en torno a que ''la declaración contiene algunos conceptos que son a nuestro criterio ambiguos, poco claros... (y) algunos juicios de valor... que nos parecían tenían algunos desequilibrios''.



El presidente nicaragüense Daniel Ortega convocó el miércoles a gobiernos latinoamericanos para debatir planes regionales y propuestas para encarar el encarecimiento de los precios de los alimentos y garantizar su provisión a la población.



Entre los ''juicios de valor'' mencionó que se le achacaba mucha responsabilidad de la actual crisis alimentaria a los países desarrollados, ''pero también hay una cierta cuota de responsabilidad de países en vías de desarrollo que... no han sabido abordar algunos temas y concretamente algunos están cerrando sus fronteras para exportaciones de granos básicos y con eso generan un aumento de precios''.



''Nos parecía que tenía que haber una repartición de culpas y eso no se hizo'', expresó el canciller.



Entre los términos ''ambiguos'' de la declaración enumeró conceptos como el de ''soberanía solidaria'', ''comercialización justa'' y ''países empobrecidos''.



''Teníamos dos opciones: entrar en un proceso de redacción y negociación sumamente tedioso o, simplemente, dejar que la mayoría tomara la declaración, pero con Costa Rica no participando de esa visión'', agregó Stagno.



Aclaró que al marginarse de la declaración no implica que Costa Rica se aparte del proceso ''y estamos a la espera de la invitación de México para la siguiente reunión, de la cual además saldrán insumos para la cita de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés) en la primera semana de junio''.