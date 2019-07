Cenizas de volcán causan trastornos en Argentina

La lluvia de cenizas del volcán chileno Chaitén provocaba trastornos en El Bolsón, una villa andina de 30,000 habitantes en la Patagonia argentina, que ayer jueves amaneció cubierta de un fino polvo blanco, y donde las autoridades debieron distribuir agua potable y suspender las clases.



“Ya distribuimos unos 20,000 litros de agua potable en El Bolsón y los alrededores, porque el agua que está en la red no es apta para consumo humano”, dijo a la AFP Héctor Fernández, jefe de Bomberos de la localidad turística, un valle rodeado de montañas a 1,750 km al sudoeste de Buenos Aires.



Fernández integra el comité de crisis creado por el gobierno local, que sigue paso a paso las condiciones del Chaitén, que entró en erupción el pasado viernes y está localizado a 110 km en línea recta desde El Bolsón.



Contamina el agua

Una capa de cenizas que a distancia se confundía con nieve se extendía sobre las calles, vehículos, árboles y techos de tejas de las casas bajas de esa localidad, tradicional destino de los hippies argentinos en las décadas del 70 y 80. Las autoridades iniciaron la distribución de agua potable tras detectar un aumento por encima de lo habitual del nivel de hidrógeno en el agua, que es captada a cielo abierto, a causa de las cenizas que se depositaron en los acuíferos naturales, explicó Fernández.



El potencial de hidrógeno sirve para determinar la tendencia de acidez o alcalinidad del agua, precisó.



Sin embargo, el fenómeno de cenizas aún no afectó la producción de frutas rojas, una de las principales actividades económicas de la región. “La mayor parte de la cosecha de frutillas, frambuesas y moras ya fue levantada en la región”, dijo a la AFP José Caliva, secretario de Turismo de El Bolsón.



No obstante, las autoridades temen que nuevas erupciones del Chaitén y el movimiento de los vientos puedan traer más cenizas al valle y afectar los pastos que sirven de alimentación al ganado ovino y vacuno.



En pequeños establecimientos agrícolas a la vera de la ruta 40, que permite el acceso a El Bolsón desde Bariloche (150 km al norte), la mayoría de los corrales estaban vacíos este jueves, y las escuelas rurales permanecían cerradas.