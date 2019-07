Llega ayuda de ONU a Mianmar

Suministros de las Naciones Unidas comenzaron a llegar a Mianmar ayer jueves, para ayudar a las víctimas de un ciclón, el peor desastre natural que ha asolado al sudeste de Asia desde el tsunami de 2004, mientras aumentaba la cifra de víctimas.



En la sede de las Naciones Unidas, el subsecretario general John Holmes advirtió que se puede desatar una tragedia aún peor si la ayuda que se necesita con desesperación no llega rápidamente.



Holmes dijo que la situación es “cada vez más desesperada’’ y que los afectados llegan al millón y medio de personas. Si bien llegaron cuatro vuelos con provisiones del Programa Mundial de Alimentos, dijo, los progresos son escasos y “aumentan las frustraciones’’ debido a que la falta de acceso frena la respuesta humanitaria.



A su vez, el secretario general Ban Ki Moon pidió al gobierno de Mianmar que deje por ahora el referendo constitucional y se concentre en ayudar a las víctimas.



Muertos superarán los 100 mil

En tanto las autoridades de Mianmar estiman que las víctimas fatales del ciclón superarían las 100 mil, los medios de prensa del país, controlados por la Junta Militar, informaron que hay ya 22,997 personas muertas y que 42,019 figuran como desaparecidas, la mayoría en el delta del río Irrawaddy, donde el ciclón Nargis causó la mayor devastación.



Dos aviones que transportaban bizcochos con alto contenido calórico, medicinas y otros suministros llegaron a Yangón, informaron funcionarios de la ONU.



Sin embargo, las autoridades de la ex Birmania no permitieron el aterrizaje de aviones estadounidenses con provisiones de emergencia, además de demorar los trámites burocráticos para la concesión de visas a los equipos de las Naciones Unidas, que desean entrar al país para cerciorarse de que la ayuda vaya directamente a las víctimas.



Shari Villarosa, que administra la embajada de Estados Unidos en Yangón, dijo que la cifra de muertos podría superar los 100 mil, pues escasean la comida y el agua potable, e imperan las condiciones insalubres.



Funcionarios de la ONU calculan que un millón de personas perdieron sus hogares en Mianmar.



China, el principal aliado de Mianmar, pidió a la Junta Militar que trabaje con la comunidad internacional. Qin Gang, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores en Beijing, dijo que China dará 4.3 millones de dólares en ayuda, además de su promesa inicial de un millón de dólares.



La ONU dijo el jueves que donará 10 millones de dólares de su fondo de emergencia para ayudar a las víctimas del ciclón.



Una funcionaria de la ONU dijo que un avión procedente de Italia aterrizó en Yangón y otros tres lo harían el jueves por la noche. La funcionaria no quiso que fuera difundida su identidad por no estar autorizada a dialogar con la prensa.



El embajador estadounidense en Tailandia, Eric John, dijo a los periodistas que las autoridades norteamericanas y tailandesas creyeron con anterioridad que tenían permiso de Mianmar para aterrizar los aviones estadounidenses de carga C-130. Empero, las autoridades de Mianmar dijeron posteriormente que no era así.



John indicó que no estaba claro si derogaron su decisión anterior o si se trató de un malentendido.



El primer ministro de Tailandia, Samak Sundaravej, se ofreció a negociar por encargo de Washington para persuadir a la junta de que aceptara la ayuda estadounidense.



“Hasta ahora no ha habido respuesta por parte de Mianmar’’ a la mediación tailandesa, dijo el teniente general tailandés Niphat Thonglek.



En tanto, en Mianmar, la radio estatal dijo que “elementos sin escrúpulos’’ estaban difundiendo rumores sobre un sismo, un segundo ciclón y saqueos en Yangón, la mayor ciudad del país. Los habitantes de la urbe dijeron que hubo saqueos en mercados y tiendas en los suburbios de Yangón durante la semana.



La advertencia sobre rumores parece tener como fin calmar a la población e impedir cualquier concentración pública que degenere en actos contra el régimen militar.