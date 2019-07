“Chávez provoca al Ejército”

El presidente venezolano, Hugo Chávez, “provoca” a la Fuerza Armada y estimula un “clima preinsurreccional”, advirtió ayer jueves el general retirado Raúl Baduel, quien fue su ministro de la Defensa hasta el año pasado.



“Chávez está provocando a la Fuerza Armada en sus discursos, y al avalar discursos fuera de la ley y contrarios a la institución por parte del ministro de la Defensa”, sostuvo Baduel en una rueda de prensa.



El general hizo referencia a declaraciones del ministro de la Defensa, general Gustavo Rangel Briceño, quien hace pocos días llamó “cobardes” y “burros” a los militares “institucionalistas” y criticó que éstos no tienen “visión política”. Tras ese discurso, Rangel Briceño fue felicitado por Chávez, un teniente coronel retirado del Ejército.



Reserva depende del Ejecutivo

Baduel cuestionó la creación de un comando general de la reserva, que depende del Poder Ejecutivo y posee autonomía presupuestaria, y sostuvo que se trata de una “nueva estructura militar” al servicio del presidente que “minimiza el poder de acción” de la Fuerza Armada.



El ex ministro, considerado el artífice del regreso al poder de Chávez tras el golpe que en abril de 2002 lo desalojó de la presidencia por dos días, ha sido crítico de las recientes propuestas del mandatario, especialmente de su proyecto de reforma socialista a la Constitución, que fue rechazado en referendo en diciembre.



Baduel sostuvo que Chávez estimula un clima preinsurreccional en Venezuela al intentar “imponer los cambios de la reforma constitucional de contrabando y aceleradamente” y ante ello insistió en convocar una Asamblea Constituyente.



El general retirado fue un actor clave en el rechazo a la reforma constitucional propuesta por el mandatario venezolano, luego de que hizo llamados públicos para que la población acudiese a votar No en aquel referéndum.