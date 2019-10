"Cristo sacaría a latigazos a obispos por rechazar reforma"

El presidente venezolano, Hugo Chávez, volvió a criticar duramente a la jerarquía católica por su postura contraria a la reforma constitucional que impulsa, y aseguró que si Cristo viviera, "sacaría a latigazos" a los obispos y cardenales venezolanos.



"Ahí está la jerarquía católica, otra vez, poniendo la torta ante la Historia venezolana, pero allá ellos, allá los señores obispos, allá el señor cardenal!", declaró Chávez en un acto oficial en Caracas.



La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) calificó el pasado 19 de octubre de "moralmente inaceptable" el proyecto de reforma constitucional impulsado por el mandatario, debido a su carácter "excluyente" y restrictivo de las "libertades".



A latigazos



"Si Cristo estuviera vivo aquí, presente físicamente, los sacaría de allá, a latigazos, estoy completamente seguro. Pero allá ellos, que, como dice la canción, 'tropecé de nuevo con la misma piedra'.¡La misma piedra, la misma miasma, para ser más claros!", dijo Chávez, defensor del socialismo del siglo XXI.



Agregó que con su posición contraria a la reforma, los obispos y el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, demuestran que "no aprenden" y que "perdieron la capacidad de razonar", por lo que pidió a "Dios que los perdone".



"El pueblo está con esta reforma, con la justicia social, con la igualdad social que fueron y son los principios del cristianismo verdadero", manifestó el gobernante.



Los obispos anunciaron el pasado lunes que acusarán a Chávez y a los "curas chavistas" ante el Papa Benedicto XVI, por "los insultos" que les han dirigido por criticar la reforma constitucional.



La Asamblea Nacional (AN), de 167 miembros, todos oficialistas, aprobó el proyecto de reforma constitucional de 33 artículos presentado por el presidente el pasado 15 de agosto, pero amplió los cambios a 69 artículos.



El Parlamento anunció que presentará el próximo viernes el proyecto de reforma ante el Poder Electoral, para que sea sometido a referendo popular en diciembre próximo, probablemente el día 2.



El Gobierno defiende la reforma constitucional porque asegura que consolidará el "sistema socialista de equidad y justicia", mientras que la oposición la rechaza, al considerar que otorgaría poder "imperiales" a Chávez y lo eternizaría en la presidencia.



Entre las propuestas de reforma constitucional aprobadas en la AN figuran la posibilidad de que el mandatario vaya a la reelección las veces que quiera y la reincorporación de la figura del "estado de excepción" en condiciones de grave riesgo para el país, presente en anteriores constituciones, pero no en la de 1999.



Ordenamiento territorial



Otros cambios en la Carta Magna incluyen la posibilidad de configurar un nuevo ordenamiento territorial, la jornada laboral de seis horas y un nuevo concepto de la propiedad que, además de la privada, incluya la estatal, la social, la comunal y la popular.