El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

08 Mayo 2008 |

9:27 p.m. |

Inestabilidad política ha derribado 60 alcaldes en Bolivia

LA PAZ / AP

Sesenta alcaldes fueron destituidos de sus cargos entre enero y abril por luchas partidarias, y aunque el fenómeno no es reciente, el aumento de casos es reflejo de la inestabilidad política del país, informaron autoridades municipales. Un informe de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) enviado a la AP, asegura que una mayoría de los alcaldes renunció por presiones de grupos sociales y por acuerdos de “alternabilidad” política en los municipios. Ninguna capital se vio afectada por estos remezones que se dan sobre todo en ciudades pequeñas y en localidades rurales.



Asesinan a encargado de operativos contra narcos en México

MÉXICO / AP

El jefe en funciones de la Policía Federal y responsable de los operativos contra el narcotráfico en México fue asesinado ayer jueves en la ciudad de México, uno de los más altos mandos atacados en los últimos años. La Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) informó en un comunicado que Edgar Eusebio Millán Gómez recibió nueve impactos de bala en el tórax y uno en la mano, durante un ataque la madrugada del jueves en las inmediaciones de su casa, en el centro de la capital mexicana. Millán, cuyo cargo era coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, murió horas después de ser atacado. No se ha informado el posible motivo del asesinato.



Jezbolá: Decisión libanesa es como “declaración de guerra”

BEIRUT / AP

El líder de Jezbolá dijo ayer jueves que la decisión del gobierno libanés de proscribir la red de telecomunicaciones de la milicia chiíta, equivale a una “declaración de guerra”. El gobierno proscribió la red el martes por considerarla una amenaza a la seguridad del Estado, y dijo que destituiría al jefe de Seguridad del Aeropuerto Internacional, bajo sospecha de tener lazos con Jezbolá. Las decisiones del gabinete han provocado choques entre Jezbolá y partidarios del gobierno en los últimos dos días.



Pederasta buscado en el mundo capturado en EU

PARIS / AP

Interpol dijo ayer jueves que la Policía estadounidense detuvo a un presunto pederasta, dos días después que la fuerza internacional pidió ayuda al público para atraparlo. Interpol dijo que el hombre fue detenido en Union City, Nueva Jersey; fue identificado como Wayne Nelson Corliss, de 58 años, un actor conocido profesionalmente como Casey Wane. Interpol dijo que se sospecha de que abusó sexualmente de tres varones menores del sudeste asiático, según revelan fotos en poder de la Policía noruega desde 2006. Se cree que los varones tendrían entre seis y diez años de edad.



EU y Rusia ordenan expulsiones de agregados militares

WASHINGTON / AP

Rusia ordenó la salida del país de dos agregados militares estadounidenses a la Embajada en Moscú, tras la expulsión de dos diplomáticos rusos de Washington, dijeron funcionarios ayer jueves. “Podemos confirmar que se les pidió a dos individuos que se fueran”, precisó Gonzalo Gallegos, un vocero del Departamento de Estado. “Objetamos esta acción, pero cumpliremos con la solicitud del gobierno ruso”. En Moscú, la Cancillería no formuló comentarios. Funcionarios estadounidenses rechazaron toda vinculación entre las expulsiones de los estadounidenses, ordenada el 28 de abril, y la decisión norteamericana de expulsar a los agregados militares rusos. A uno de éstos se le ordenó la salida el 6 de noviembre de 2007, y al segundo el 22 de abril, dijeron funcionarios.



Poco acuerdo en reunión entre Dalai Lama y chinos

DHARMSALA, INDIA / AP

Los enviados del Dalai Lama y funcionarios chinos, tuvieron más discrepancias que avenencias durante sus conversaciones del fin de semana sobre la situación en el Tíbet, dijo ayer jueves uno de los representantes del líder espiritual tibetano. Ambas partes formularon “propuestas concretas” que podrían formar parte de un temario futuro de discusiones sobre el Tíbet, dijo Lodi Gyari, enviado especial del Dalai Lama. Pero persisten las divisiones.



Decenas de miles desalojados de sus casas en Bagdad

BAGDAD / AP

Los soldados iraquíes advirtieron por primera vez ayer jueves a los residentes del acosado distrito Ciudad Sadr que abandonen sus casas, en una nueva etapa de su ofensiva respaldada por Estados Unidos contra los chiíes, a los que combaten desde hace siete semanas. Con altavoces, los soldados dijeron a los vecinos de algunos sectores del distrito que estaban prácticamente abandonados, que fueran a estadios de fútbol cercano, dijeron residentes. La Unicef dijo que unas 6 mil personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares allí.



Vladimir Putin confirmado como primer ministro ruso

MOSCÚ / AP

Los legisladores rusos confirmaron ayer jueves a Vladimir Putin como primer ministro, un día después que entregó la presidencia a su protegido Dmitry Medvedev. La Duma, la Cámara Baja del Parlamento, ratificó a Putin por 392-56 votos después que Medvedev dijo a los legisladores que el ex mandatario había reconquistado el respeto del mundo para Rusia, y mejorado las vidas de los rusos en sus ocho años en la presidencia. Medvedev firmó después un decreto que consagró a Putin como primer ministro.