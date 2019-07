Volcán Chaitén mantiene su actividad y autoridades cierran poblado

La actividad del volcán Chaitén, en el sur de Chile, se mantuvo estable en las primeras horas del viernes, sin presentar nuevas explosiones, pero aún no es posible hablar de una disminución del proceso eruptivo, por lo que se mantuvieron en alerta todos los servicios de emergencia, informó la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi).



"La situación de mantiene estable. No hubo nuevas explosiones, pero no se puede hablar de una disminución" del proceso eruptivo, dijo a la AFP una vocera de la oficina de emergencias.



Una 'operación rastrillo' de la Policía posibilitó que finalmente se concretara la evacuación total de todos quienes permanecían en Chaitén, un poblado a los pies del macizo que antes de la erupción tenía un poco más de 4.000 habitantes.



El desplazamiento incluyó también a los equipos de prensa que permanecían en la zona, que hoy lucía totalmente despoblada.



Tras la total evacuación, las autoridades dispusieron de un cierre del poblado, lo que impide el acceso de toda persona.



La Policía montó una zona de control en la localidad de Puerto Cárdenas, ubicada a 40 km de Chaitén, fuera del radio de protección de 30 km alrededor del macizo establecido por las autoridades.



Otro grupo de personas se encontraba en la Villa Santa Lucía, un pequeño poblado agrícola distante unos 80 km de Chaitén.



La vocera de la Onemi dijo además que este viernes los vientos estaban dirigiendo las cenizas hacia el sector noreste, afectando una vasta extensión del sur de Argentina, donde incluso las cenizas han llegado hasta Buenos Aires.