ONU reanudará envío de ayuda a Mianmar

La ONU anunció que reanudaría sus vuelos de ayuda a Mianmar el sábado, a la vez que pronosticó intensas lluvias la semana próxima en el país devastado por el ciclón.



Previamente, la ONU había anunciado la suspensión de los vuelos debido a que la junta gobernante de Mianmar se incautó de la carga de dos aviones con suministros de emergencia que las Naciones Unidas habían enviado para una multitud de sobrevivientes hambrientos y desamparados por un devastador ciclón.



En la sede de la ONU, se informó que la intención era recaudar 187 millones de dólares de naciones donantes para ayudar a los sobrevivientes.



Funcionarios de la ONU informaron que las donaciones eran necesarias para proporcionar comida, agua, químicos para purificar agua y otros víveres para al menos 1,5 millón de personas en los próximos tres meses.



Kyaw Tint Swe, embajador de Mianmar en la ONU, dijo que su país ''pretende cooperar con la comunidad internacional para enfrentar este gran desafío''. Sin embargo, añadió que la respuesta ''debe ser ordenada y sistemática''.



John Holmes, el principal funcionario de ayuda de la ONU, dijo que las naciones habían ofrecido hasta ahora 77 millones de dólares. Tanto Gran Bretaña como Japón ofrecieron 10 millones de dólares.



En Atlanta, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que su personal negociaba con funcionarios en Mianmar para agilizar la entrega de ayuda, aunque señaló que los líderes de la junta militar de Mianmar no habían tenido contacto con él todavía, ''lamentablemente''.



El programa de alimentos de la ONU dijo que enviará dos aviones con suministros para los sobrevivientes, y la vocera principal del PMA, Nancy Roman, dijo que continúan las negociaciones para permitir la distribución de los suministros incautados por Mianmar.



Los suministros incautados, incluyendo 38 toneladas de bizcochos de elevadas calorías, habían sido despachados en dos vuelos desde Dhaka, Bangladesh, y Dubai, Emiratos Arabes Unidos, dijo Paul Risley, un vocero del Programa Mundial de Alimentos en Bangkok.



Mientras tanto, más de un millón de personas que quedaron sin hogar por el ciclón del sábado aguardaban alimentos, medicinas y albergue. Muchos atestaban monasterios budistas o acampaban al aire libre.



Pueblos enteros quedaron sumergidos en el delta del Irrawady. Numerosos cadáveres flotaban en las aguas salobres y muchos niños habían quedado separados de sus padres. Por lo menos hay 62.000 muertos o desaparecidos, informó la prensa estatal. Los grupos de asistencia advirtieron que miles de niños pueden haber quedado huérfanos y que el área está al borde de un desastre sanitario.



El PMA había enviado algunos suministros el jueves en un avión de carga de la aerolínea tailandesa, que llegó sin problemas. Otro vuelo con ayuda italiana también aterrizó el jueves.



Pero un embrollo burocrático desembocó en la incautación de la carga de los dos vuelos que llegaron el viernes, dijo Risley. Mientras no se resuelva, la ONU no enviaría más ayuda, dijo Risley.



El régimen aislacionista en esta nación del sudeste asiático también se negó a conceder visas a socorristas extranjeros para evaluar la magnitud de los daños y manejar la logística.



''La frustración causada por lo que parece una demora burocrática no tiene precedente en los esfuerzos de ayuda humanitaria en tiempos modernos'', agregó Risley. ''Es sorprendente''.



Agregó que el PMA presentó diez solicitudes de visa en distintos lugares, incluyendo seis en Bangkok, pero ninguna fue aprobada.



''Exhortamos firmemente al gobierno de Mianmar que procese estas solicitudes de visa lo más rápidamente posible'', afirmó.



La junta de gobierno dijo el viernes en una declaración que agradecía a la comunidad internacional por su ayuda _que ha incluido once vuelos especiales cargados de suministros_ pero que la mejor manera de ayudar era enviar material en vez de personal.



Un vuelo de asistencia fue enviado de regreso después de aterrizar en Yangon (Rangún) el jueves porque incluía un equipo de rescate y periodistas que no habían recibido autorización para entrar en el país, dijo la junta. No dio detalles, pero dijo que el avión había llegado desde Katar.



''Créanme que el gobierno no permitirá que extranjeros vayan a la zona devastada'', comentó el propietario de un almacén en Yangon, Joseph Kyaw. ''Al gobierno sólo le preocupa su propia estabilidad. No le interesa la suerte del pueblo''.



En la vecina Tailandia, toneladas de suministros de asistencia y algunos expertos aguardan el permiso de la junta.



Por otra parte, la encargada de negocios de Estados Unidos en Yangon, Shari Villarosa, dijo que se reunió el viernes con el vicecanciller Kyaw Thu para conversar sobre las operaciones estadounidenses de ayuda.



Según dijo Villarosa, se le informó que la junta no está lista para cambiar su actitud de prohibir la entrega de trabajadores extranjeros para manejar y distribuir las operaciones de socorro.