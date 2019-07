Trabas gubernamentales a solidaridad internacional

RANGÚN / AFP



La Junta Militar de Birmania acabó entreabriendo las puertas ayer viernes a la masiva ayuda internacional, en especial a la enviada por Estados Unidos, destinada al más de un millón de damnificados del devastador ciclón Nargis.



El país “prioriza la recepción de ayudas de urgencia y hace esfuerzos denodados para transportarlas sin retraso por sus propios trabajadores a las zonas afectadas”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un texto publicado por el diario oficial New Light of Myanmar.



La televisión oficial birmana aseguró que el país aceptará la ayuda de urgencia de Estados Unidos, anuncio confirmado y saludado por la Casa Blanca.





Cruz Roja con dificultades burocráticas

Por su parte, la Cruz Roja informó que sus acciones de asistencia a las poblaciones afectadas por el ciclón se estaban llevando a cabo “con éxito”, a pesar de las dificultades burocráticas y de logística del país.



“Mantenemos discusiones con las autoridades (birmanas), y hasta ahora se han mostrado muy cooperativas”, señaló Michael Annear, de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Un avión de la Cruz Roja aterrizó el jueves por la noche en Rangún con cinco toneladas de equipamiento de urgencia. Un segundo cargamento tendría que llegar el sábado.



El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU anunció ayer viernes que reiniciará sus vuelos con ayuda humanitaria a partir del sábado, algunas horas después de haber anunciado su suspensión a causa de las condiciones “inaceptables” impuestas por la Junta Militar.



El director del PMA para Asia, Tony Banbury, explicó que estaba previsto supervisar la distribución de la ayuda de 115 millones de dólares a las víctimas, aunque se mostró escéptico.



“Me preocupa que, por un lado, anunciemos el lanzamiento de una operación de 115 millones de dólares y, por otro, no podamos entregar 38 toneladas de galletas”, precisó Banbury, refiriéndose a la carga de dos aviones que llegaron el viernes a Rangún y que todavía no ha sido repartida.





Militares quieren manejar ayuda financiera

Los militares birmanos --que ejercen un férreo poder en uno de los países más pobres y aislados del planeta desde hace casi 50 años-- pretenden manejar ellos solos las ayudas materiales y financieras de millones de euros prometidas por la comunidad internacional.



Francia anunció, sin embargo, el envío de un barco de la Marina encargado con 1,500 toneladas de productos y materiales, que podría llegar “miércoles o jueves” de la semana entrante, precisó su canciller, Bernard Kouchner.



Según el último balance oficial provisional, Nargis, que azotó el fin de semana pasado amplias regiones del sur de Birmania, causó cerca de 23,000 muertos y más de 42,000 desaparecidos, mientras otras estimaciones, como la de un diplomático estadounidense en Rangún, cifran en más de 100,000 las víctimas del ciclón.



Desde Ginebra, la ONU anunció el viernes haber hecho un llamado a la comunidad internacional para recaudar un fondo de 187 millones de dólares en ayuda de los más de 1.5 millones de damnificados birmanos.