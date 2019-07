Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

09 Mayo 2008 |

3:14 p.m. |

Nuevo intento de acercamiento Ecuador-Colombia

QUITO/AP

Los vicecancilleres de Ecuador y Colombia mantendrán una segunda reunión para intentar encontrar vías para restablecer las relaciones diplomáticas, rotas en marzo tras la incursión colombiana a Ecuador para atacar a un campamento de las FARC, informó ayer viernes la Cancillería. La cita es una iniciativa que impulsa la Organización de los Estados Americanos (OEA), con miras a buscar una solución a la crisis binacional, y tendrá lugar el lunes en Lima, donde se efectuará la Cumbre de América Latina-Caribe y Unión Europea, dijo la Cancillería en un comunicado.



Gobierno mexicano reitera disposición a dialogar con guerrilla

MÉXICO/AP

El gobierno federal reiteró ayer viernes una invitación para dialogar al Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo guerrillero responsable de varios atentados contra gasoductos, que denuncia la desaparición de dos de sus militantes. El movimiento guerrillero rechazó el miércoles los términos planteados por el Ejecutivo en un ofrecimiento similar. La Secretaría de Gobernación lamentó en un comunicado la negativa inicial del EPR a entablar una negociación con ciertas condiciones, pero se manifestó dispuesta a escuchar a personalidades para avanzar en la construcción de condiciones para iniciar un proceso de negociación.



Un israelí muerto, tres heridos por ataque desde Gaza

JERUSALÉN /AP

Milicianos palestinos que dispararon ayer viernes cuatro morteros contra Israel desde la franja de Gaza, mataron a un israelí de 40 años e hirieron a otras tres personas, dijeron la Policía y cuadrillas de rescate. La emisora de radio del movimiento Hamas, que controla Gaza, informó que el grupo se hacía responsable por el ataque con morteros contra la comunidad israelí de Kfar Aza. “Hamas está claramente en control de la franja de Gaza y se hace responsable de todo fuego hostil contra Israel. Hacemos responsable (a Hamas) por el ataque de hoy y el asesinato de nuestros civiles”, dijo David Baker, vocero del gobierno israelí.



Ex funcionaria de la CIA quiere demandar a Bush

WASHINGTON/AP

Una ex funcionaria de la CIA intenta reactivar una demanda judicial contra los colaboradores de la Casa Blanca que según ella revelaron ilegalmente su identidad. El año pasado, un juez federal despreció la demanda de Valerie Plame, por estimar que carecía de argumentos para incoarla. Los abogados de Plame pidieron ayer viernes a un tribunal federal de apelaciones, que devuelvan el caso al magistrado que la sobreseyó para que reconsidere sus méritos. Plame y su esposo, el ex embajador Joseph Wilson, demandaron al vicepresidente Dick Cheney; al ex secretario I. Lewis “Scooter” Libby; al ex asesor político de la Casa Blanca, Karl Rove; y al ex secretario de Estado adjunto Richard Armitage.



Cardenal hondureño critica muro de EU

TEGUCIGALPA/AP

El arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Oscar Andrés Rodríguez, criticó el muro que levanta Estados unidos en la frontera con México para detener el ingreso a su país de centenares de miles de latinoamericanos, que anualmente emigran en busca de mejores oportunidades de vida. “La migración no la detendrá ningún muro. Cómo se clamó por el muro de Berlín y ahora se construye un nuevo muro y nadie dice ni una palabra (en contra)”, expresó el cardenal en un comunicado distribuido el viernes por la Iglesia Católica, en una referencia al que se levanta en la frontera de Estados Unidos con México.



Adolescentes gringos roban cráneo y lo usan para fumar marihuana

HOUSTON/AP

Tres adolescentes confesaron a la Policía que se robaron el cráneo de una tumba y lo usaron como pipa para fumar marihuana. Los tres adolescentes fueron arrestados cerca de Humble, un poblado al norte de Houston, y la Policía luego halló allí una tumba abierta. Se cree que los restos eran de un niño de 11 años que murió en 1921. Kevin Wade Jones y Matthew Richard González, ambos de 17 años, y Kingwood, fueron arrestados la noche del miércoles y acusados de profanar restos humanos, dijo el sargento de la Policía, John Chomiak. Otro joven, de 16 años, fue llevado a un tribunal de menores.



Condenan a Chile a pagar indemnización por confiscación de diario

SANTIAGO DE CHILE /AP

El gobierno chileno pedirá la nulidad de un fallo del Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, que condenó al Estado chileno a pagar una indemnización de 16.6 millones de dólares a dos ciudadanos de origen español, que reclaman por la confiscación durante la dictadura de Augusto Pinochet del diario Clarín, en 1973. “Consideramos que el fallo es erróneo y por eso vamos a recurrir de nulidad”, anunció el ministro de Economía, Hugo Lavados, tras divulgarse en Washington la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (Ciadi).



Niegan captura de líder de al-Qaida en Irak

BAGDAD/AP

Fuentes militares estadounidenses negaron ayer viernes que haya sido capturado el líder de al-Qaida en Irak, Abu Ayyub al-Masri, y dijeron que un hombre con un nombre similar había sido arrestado en la norteña ciudad de Mosul. Las autoridades iraquíes dijeron el jueves que comandos de la Policía en Mosul habían capturado al líder de al-Qaida in Irak. “Ni las fuerzas de la coalición ni las fuerzas iraquíes de seguridad, han detenido o matado a Abu Ayyub al-Masri. Este tipo (que capturaron) tenía un nombre similar”, dijo la mayor Peggy Kageleiry, una portavoz militar estadounidense en el norte del país. Kageleiry dijo que no había más detalles.