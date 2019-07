Bachelet viaja a zona de erupción de volcán

La presidenta Michelle Bachelet viajó el viernes a la ciudad austral de Puerto Montt, centro de operaciones para la ayuda a los miles de evacuados por la erupción desde hace una semana del volcán Chaitén.



A su llegada, Bachelet se reunió con los principales encargados de los programas de ayuda, encabezados por el ministro de Defensa, José Goñi.



Horas antes de la llegada de Bachelet, quien a comienzos de semana había visitado la zona más cercana al volcán, las autoridades dispusieron el traslado dentro de la provincia de Palena de los servicios públicos que hasta hace una semana funcionaban en el evacuado pueblo de Chaitén.



Puerto Montt es la capital de la Región de Los Lagos, a unos mil kilómetros de Santiago, y a esa ciudad fueron llevados muchos de los 7 mil evacuados. Otros están en las cercanas ciudades de Osorno y Castro.



Sergio Galilea, intendente (gobernador) regional, informó el viernes en declaraciones a una emisora capitalina que se dispuso el traslado a Palena, localidad fronteriza con Argentina y parte de la provincia del mismo nombre, de todas las oficinas públicas. Palena, distante unos 160 kilómetros de Chaitén, ha sido poco afectada por la lluvia de cenizas que sale del cráter del volcán desde el viernes 2 de mayo.



Gobierno condonó deudas a afectados



El gobierno anunció también la condonación de deudas e impuestos a todos los habitantes de Chaitén, alrededor de 5 mil, y se indicó que adquirirá las tierras de esa zona ganadera y boscosa en caso de que resulten inutilizables.



Durante la madrugada del viernes se escucharon dos fuertes explosiones en el volcán, según informaron periodistas que permanecen junto a los últimos evacuados a unos 50 kilómetros de Chaitén, fuera del radio de seguridad dispuesto por las autoridades.



La policía, amparada en una orden judicial pedida por el gobierno, evacuó el jueves por la fuerza a una decena de renuentes a abandonar la localidad. El viernes un individuo en estado de ebriedad debió ser sacado contra su voluntad, luego que la policía fue alertada de su permanencia.



Animales por todos lados



Ahora, en Chaitén sólo permanecen perros que no alcanzaron a ser trasladados por su dueños, ganado vacuno y caballos que deambulan por las desiertas calles, en busca de comida.



Galilea no se pronunció ante los periodistas sobre la refundación de Chaitén, situado a sólo 10 kilómetros del volcán, en otro lugar más seguro, pero es una posibilidad en estudio.



Los expertos indican que el término de la erupción es impredecible y aún no se puede evaluar los daños que dejará la erupción, que en la enorme nube de ceniza ha expulsado gases, piedras incandescentes y diversas partículas y que según el vulcanólogo Luis Lara ha quemado las laderas del volcán de 960 metros.



El climatólogo Patricio Aceituno, de la Universidad de Chile, señaló que es improbable que la nube de ceniza, que los vientos han trasladado de preferencia a la Argentina, alcance también a esta capital. Pero una parte de esa gigantesca nube de unos 30 mil metros de altura se ubica frente al puerto de Valparaíso pero muy lejos de la costa, en el océano Pacífico.



Los informes provenientes de Argentina señalan que siete provincias, incluso la capital Buenos Aires, están cubiertas por la nube volcánica pero que no ha dejado caer cenizas. Donde sí se han precipitado es en localidades argentinas cercanas a la frontera con Chile en la zona de la erupción, como la ciudad de Esquel, cerca de Futaleufú.



Los expertos determinaron que los ríos de la zona de Chaitén subieron su temperatura en unos 8 grados por efecto de la contaminación con material volcánico de las napas subterráneas.