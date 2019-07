Myanmar desea ayuda, pero no extranjeros

El régimen militar de Myanmar dijo el viernes que efectivamente desea contar con ayuda internacional, pero no con personal extranjero, luego de un ciclón que pudo haber matado a más de 100 mil personas y dejado un sinnúmero de damnificados, sin medicinas, alimentos o refugios.



Una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que un vuelo de ayuda fue enviado de regreso a su punto de origen luego de que aterrizara en Yangón, el jueves, debido a que transportaba a personal de ayuda y un equipo de búsqueda y rescate, además de representantes de los medios que no tenían permiso para estar en el país.



''Actualmente, Myanmar tiene como prioridad el recibir provisiones de ayuda de emergencia y realizar un gran esfuerzo en entregarla, con su propio personal, a las áreas afectadas'', dijo la declaración difundida por el diario oficial New Light of Myanmar.



El anuncio ocurre en momentos en que expertos y ayuda muy necesitada esperan en la vecina Tailandia y otras naciones para ser enviados a la nación gobernada por militares, una de las más pobres del mundo.



Mianmar se siente agradecida con la comunidad internacional por la ayuda, que incluyó 11 vuelos llenos de suministros, dijo la declaración. Sin embargo, enfatizó que la mejor forma de enviarla era mandarla sin incluir personal extranjero.



''Creánme cuando les dijo que el gobierno no permitirá la presencia de extranjeros en la zona devastada. El gobierno solamente se interesa en su estabilidad. No les importa el sufrimiento de la gente'', dijo Joseph Kyaw, dueño de una tienda de alimentos en Yangon, uno de los pobladores locales inconformes hacia el régimen, por no ayudarlos a recuperarse luego de la tormenta.



Entre los que esperan en Tailandia se encuentra el Equipo de Respuesta para Ayuda en Desastres de Estados Unidos. También esperan permiso para ingresar a Myanmar aviones y helicópteros de la fuerza aérea estadounidense, llenos de suministros.