Nuevo intento de acercamiento Ecuador-Colombia

Los vicecancilleres de Ecuador y Colombia mantendrán una segunda reunión para intentar encontrar vías para restablecer las relaciones diplomáticas, rotas en marzo tras la incursión colombiana a Ecuador para atacar a un campamento de las FARC.



La cita es una iniciativa que impulsa la Organización de los Estados Americanos, OEA, con miras a buscar una solución a la crisis binacional y tendrá lugar el lunes en Lima, donde se efectuará la Cumbre de América Latina-Caribe y Unión Europea, dijo la cancillería en un comunicado.



El vicecanciller de Ecuador José Valencia y su colega colombiano Camilo Reyes tuvieron un primer acercamiento a fines de abril, y ''pasarán revista a los planteamientos'' de la secretaría general de la OEA.



Desde la operación del 1 de marzo en la que murió Raúl Reyes, alto jefe rebelde y otras 24 personas, se han registrado cruces de críticas y acusaciones que mantienen en permanente tensión a los gobiernos de ambas naciones.



En el episodio más reciente, Ecuador acusó a Colombia de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la acción militar, además acusó de que ese país contó con la ayuda de un gobierno extranjero para la acción militar, sugiriendo que podría haber sido Estados Unidos.



Ecuador exigió información sobre esos temas a Colombia, pero ha dicho que aún no ha recibido respuestas.



El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, ratificó el viernes que no hubo ejecuciones en el operativo de marzo, ni fue recibida ninguna ayuda militar extranjera para realizarla.



Indicó que los militares colombianos brindaron atención médica básica a tres mujeres que sobrevivieron el bombardeo.



Santos dijo además que ''nosotros no tenemos que pedir ayuda extranjera, ni requerimos ayuda extranjera, ni en este caso hubo ningún tipo de participación de ningún país extranjero''.



Respecto a las dos colombianas sobrevivientes del ataque del 1 de marzo, el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, señaló que la Fiscalía mantiene abierta una indagación sobre ellas -- Doris Bohórquez y Martha Torres-- sobre quienes pesa una orden de arraigo. La tercera sobreviviente, la mexicana Lucía Morett, tras recuperarse de sus heridas viajó a Nicaragua.



Añadió que si el Fiscal levanta las medidas cautelares podrían salir del país o buscar refugio en Ecuador o en el extranjero.



La cancillería también informó que la Corte Internacional de Justicia de La Haya fijó para el 29 de mayo un encuentro de los representantes de ambos gobiernos para conocer sus posiciones respecto al proceso de la demanda que presentó Ecuador contra Colombia para que se suspendan aspersiones aéreas para eliminar cultivos de coca cerca de la frontera.