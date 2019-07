Embajadores centroamericanos respaldan el TLC Colombia-EEUU

Embajadores de cinco países centroamericanos abogaron ante la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi por la aprobación del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos, indica una carta obtenida el viernes por la AP.



La misiva fechada el 29 de abril y firmada por los embajadores en Estados Unidos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana dice que tratados de libre comercios con Colombia y otros países de Latinoamérica ayudarían a reducir la migración a países ricos.



''Con profundo respeto, quisiéramos enfatizar la importancia de la aprobación de este acuerdo por parte del Congreso de Estados Unidos, considerando los beneficios sustanciales no sólo para el pueblo colombiano sino para toda la gente de Estados Unidos y, al final, para toda la región'', indica la misiva obtenida a través de la Oficina Federal del Representante Comercial.



''La aprobación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia sería un paso más para profundizar esa relación, hacia la integración equitativa y justa de nuestras naciones, y más importante, para asegurar la estabilidad y paz del hemisferio Occidental'', agrega.



La embajada de Costa Rica confirmó la carta y recalcó que no era la primera vez que este país abogaba ante Pelosi por el mismo asunto. El año pasado, el presidente costarricense Oscar Arias pidió por escrito a Pelosi la aprobación de este mismo acuerdo, dijo José Carlos Quirce, encargado comercial de la embajada.



La misiva cita a Chile como ejemplo de país que ha prosperado en parte por el libre comercio, pero pone en claro que quieren relaciones bilaterales equitativas.



''Este es un ejemplo que muchos queremos seguir, porque a menor cantidad de bienes exportados por países de Latinoamérica, ellos enfrentan más riesgos de exportación de gente a través de migraciones masivas hacia países desarrollados'', agrega la carta firmada por los embajadores Francisco Villagrán, de Guatemala; René A. León, de El Salvador; Roberto Flores Bermúdez, de Honduras; F. Tomás Dueñas, de Costa Rica, y Favio Darío Espinal, de República Dominicana.



''Está claro que la amistad entre Estados Unidos y Latinoamérica no puede estar basada exclusivamente en cooperación internacional, siendo ésta importante, o solamente en programas comerciales preferenciales y unilaterales ... En vez de eso, nuestros países están procurando nuevas oportunidades y tratamiento justo'', añade la misiva.



Las otras embajadas en cuestión y la de Colombia contestaron inmediatamente mensajes que le dejó la AP. Y la oficina de la congresista demócrata señaló que vio la misiva luego que la AP se la enviara.



El TLC aguarda la aprobación del Congreso estadounidenses. El Partido Demócrata, que controla ambas cámaras del Congreso, lo rechaza, alegando entre otras cosas que Colombia debe mejorar la situación de los derechos humanos.