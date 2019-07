Cubanos deben poder salir del país libremente

Los cubanos tienen que poder salir libremente de su país, consideró este sábado la hija del presidente cubano, Raúl Castro, en una entrevista al diario catalán La Vanguardia.



Mariela Castro hizo estas declaraciones después de que las autoridades cubanas denegaran el visado a la bloguera Yoani Sánchez, para viajar a España a recoger un premio de periodismo de manos del diario El País.



“Que no se prive a la gente de su derecho a salir. Por mí, que les dieran permiso a todos los que quieran salir”, declaró Mariela Castro sobre la demora con la que se está dejando salir a quienes lo solicitan.



“La gente puede salir, pero con muchas dificultades”, reconoció al respecto Mariela, Directora del Centro Nacional de Educación Sexual, desde el cual promovió una propuesta de legislación para facilitar las operaciones de cambio de sexo, el cambio de identidad e instaurar las uniones legales entre homosexuales.



Mariela, quien dice no ambicionar la vida política, defiende “la hipótesis de una sociedad socialista”, pero “con menos prohibiciones” y “menos aspectos ilógicos”, en consonancia con su padre.



Producir bienes que sociedad necesita

“No es que ahora queramos construir una sociedad de consumo, puesto que el socialismo va en contra; pero sí que se produzcan los bienes y servicios que la gente necesita”, precisó al ser interrogada por las recientes reformas en Cuba, que permiten la venta libre de una serie de electrodomésticos y aparatos electrónicos, entre otros.



Estos avances responden a la actual estrategia de un cambio gradual de generación en la dirigencia cubana, de hacer más “participativo” el Partido Comunista, aunque defendió no abrir la puerta al pluripartidismo mientras Cuba siga siendo un “país asediado”.



Sobre los hermanos Castro, describe a Fidel como “líder, más que jefe, con gran autoridad moral e histórica”, y “el de las grandes jugadas en el ajedrez político e internacional”. “Para los cubanos es un referente de identidad. Siempre lo llamaremos Comandante”, aseguró.



Raúl Castro, sin embargo, “cuida más el momento concreto, los engranajes del mecanismo. Tiene mucho sentido común y de trabajo en equipo”.