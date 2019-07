Ex esposa de Chávez denuncia acoso

Marisabel Rodríguez, ex esposa del presidente venezolano Hugo Chávez, denunció que es “acosada” por éste, quien intenta ir a juicio para modificar el régimen de visitas a la hija de ambos, indicó la prensa venezolana ayer sábado.



“Me está intimidando. Cuando el presidente dice que no lo dejan ver a su hija, a quienes dirige ese mensaje es a sus seguidores, para que asuman una conducta impropia hacia mí. Puedo ser atacada por cualquiera”, declaró Rodríguez, segunda ex esposa del mandatario.



“Basta de violencia y terrorismo sicológico, ya basta de acoso y hostigamiento”, dijo.



Rodríguez es la madre de la hija más pequeña del presidente venezolano, Rosinés, de diez años. De su primer matrimonio, Chávez tiene otros tres hijos.



La ex esposa de Chávez indicó que éste acudió a los tribunales de menores para conseguir un acuerdo judicial que le permita estar más cerca de su hija, y le pidió llevar el tema de “manera cordial”. “Lo que pido es que ahora no me vea como un monstruo raro porque lo adverso políticamente”, señaló.



En diciembre de 2007, Chávez declaró públicamente que tomaría acciones legales por su hija Rosinés. “Voy a tener que recurrir al derecho, como padre que la ama”, dijo entonces.



Chávez y Marisabel Rodríguez se divorciaron en 2003. Su ex esposa se volvió a casar en 2006.



Rodríguez, quien fue constituyente en 1999, hizo campaña contra la reforma socialista a la Constitución, que fue rechazada en referendo el pasado dos de diciembre, y denunció que por ello había recibido amenazas.



La ex esposa de Chávez ha anunciado su intención de postularse como candidata a alcaldesa de la ciudad de Barquisimeto (250 kms al suroeste de Caracas), donde reside, en las elecciones regionales del 23 de noviembre.



Su candidatura será apoyada por el partido Podemos, disidente del chavismo.