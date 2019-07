El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Lluvias dejan 29 muertos en Colombia

BOGOTÁ / AP

La temporada de lluvias ha dejado en lo que va del año al menos 29 muertos, debido al desbordamiento de ríos y deslizamiento de laderas en diferentes regiones de Colombia, informó la oficina estatal de Prevención y Atención de Desastres. El reporte oficial señala que desde enero y hasta este mes, 85 mil 519 personas también fueron afectadas, perdiendo sus hogares total o parcialmente por las copiosas lluvias que han afectado a 28 de los 32 departamentos del país. Las precipitaciones destruyeron 509 viviendas, afectaron más de 7 mil, y dejó inservibles unas 40 vías de acceso rural en todo el país, precisó la información de la oficina estatal divulgada en la internet.



Chad niega estar implicado en ataque a Jartum

YAMENA / AFP

El gobierno del Chad rechazó las acusaciones del gobierno sudanés, y negó “toda implicación” en el ataque de un grupo rebelde de Darfur a Jartum, señaló el portavoz del gobierno, Mahamat Hissene. “El gobierno niega toda implicación en esta aventura que condena sin reservas, sean quiénes sean los autores”, dijo Hissene en un comunicado. “El gobierno chadiano, que siempre aportó su apoyo a la búsqueda de paz en Sudán y la región, anima a las autoridades y a los opositores a conservar la voz del diálogo”, agrega el texto.



Ejército libanés revoca decisiones del gobierno, Hezbolá llama a retirada

BEIRUT / AFP

El Ejército libanés revocó ayer sábado las decisiones del gobierno contra Hezbolá que originaron un estallido de la violencia, mientras que el movimiento chiíta respondió ordenando a sus hombres retirarse de las calles. Nada más al conocer el anuncio del Ejército, la oposición ordenó la retirada de sus hombres armados de las calles, aunque precisó que mantenían el movimiento de “desobediencia civil”, según el diputado del movimiento chiíta Amal, Ali Hassan Jalil. Las fuerzas de la oposición iniciaron posteriormente su repliegue de las calles de la capital. La Casa Blanca saludó estas iniciativas y el descenso de la violencia en Líbano, pero advirtió que sus “inquietudes sobre Hezbolá continúan intactas”, según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Gordon Johndroe.



El Papa vuelve a condenar la anticoncepción

CIUDAD DEL VATICANO / AP

El papa Benedicto XVI elogió ayer sábado un documento de la Iglesia de 1968 que condenó la anticoncepción. Durante un discurso al celebrar el 40° aniversario del documento, el Papa reiteró la prohibición de la Iglesia contra métodos artificiales de control de la natalidad, así como enseñanzas más recientes contra el uso de métodos artificiales de procreación. En 1968, el papa Pablo VI difundió la encíclica “Humanae vital” (sobre la vida humana), que prohíbe a los católicos el uso de anticonceptivos. “La enseñanza planteada por la encíclica ‘Humanae vitae’ no es fácil”, reconoció Benedicto XVI.



Hamas lanza cohetes contra Israel tras ataques aéreos

CIUDAD GAZA / AP

Milicianos de Hamas dispararon cohetes ayer sábado contra el sur de Israel, alcanzando una vivienda y un seminario judío, horas después que bombardeos aéreos israelíes mataron a cinco policías de Hamas. Nadie fue herido en los ataques con cohetes de la madrugada. El nuevo estallido de violencia comenzó el viernes cuando militantes de Hamas dispararon proyectiles de mortero, que mataron a un israelí de 48 años de edad, quien estaba en el jardín de su vivienda cerca de la frontera con Gaza. Milicianos de Hamas dijeron que dispararon 15 cohetes contra Israel el sábado. El Ejército israelí dijo que un cohete se estrelló contra una vivienda en la población fronteriza de Sderot, frecuente objetivo de los militantes. Otro cohete cayó cerca de un seminario, y el tercero alcanzó el patio de un colegio local.



Somalia: seis muertos en ataque contra convoy militar

MOGADISCIO / AP

Decenas de presuntos insurgentes islámicos emboscaron el sábado un convoy militar que transportaba a guardaespaldas para los ministros del Interior y Finanzas, matando a cuatro soldados, dijo la Policía. En Mogadiscio, un tiroteo entre milicias islámicas y soldados etíopes dejó dos civiles muertos, según testigos. Los soldados etíopes han estado en el país desde 2006, para ayudar al gobierno de transición de Somalia en su lucha contra insurgentes islámicos. Los dos ataques fueron los más recientes en una semana con algunos de los peores hechos de violencia en Somalia en los últimos meses. Por lo menos 38 personas han muerto en tres días de ataques por parte de supuestos insurgentes islámicos, quienes previamente juraron vengar la muerte de un comandante importante la semana pasada.



Tony Blair buscó tercer mandato por guerra de Irak, dice esposa

LONDRES / AP

Tony Blair consideró no competir por un tercer mandato como primer ministro de Gran Bretaña, pero su esposa y otros lo persuadieron de que si se abstenía, sería interpretado como una admisión de que estuvo equivocado sobre la decisión de unirse a las fuerzas aliadas para la invasión de Irak, aseguró ella en una autobiografía publicada recientemente. Cherie Blair sostuvo también que su marido decidió competir de nuevo en 2005 porque no estaba seguro de que su sucesor, Gordon Brown, continuaría con las políticas de Blair en cuanto a escuelas, hospitales y pensiones. “Entre muchos otros, estaba convencida de que si Tony no buscaba un tercer mandato, se vería como una respuesta a las críticas negativas de la guerra”, escribió la esposa de Blair en el libro: “Cherie Blair: Speaking for Myself”. Pasajes de la obra fueron publicadas el sábado en los periódicos The Times y The Sun.