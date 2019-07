Advierten de peligros de producción masiva de alimentos en Latinoamérica

El italiano Carlo Petrini, presidente del movimiento Slow Food y autoridad en materia alimentaria, alertó el domingo sobre los problemas que causa la producción agrícola masificada y manipulada y puso a Argentina como uno de los ejemplos de los malos resultados de esta política.



Petrini advirtió de los peligros que acarrea la deforestación en "algunos países latinoamericanos", en declaraciones a la AFP este domingo tras clausurar Biocultura, la feria española más importante en el tema biológico, que tuvo lugar en Barcelona del 8 al 11 de mayo.



Petrini, quien con su participación quiso atraer la atención sobre la cuestión agroalimentaria, en particular sobre los riesgos que comportan los organismos genéticamente modificados (OGM) y la pérdida de biodiversidad, dijo que el actual "patrimonio agrícola argentino y en lo que quedó reducido prueba que el transgénico no sólo no enriquece, sino que empobrece una tierra".



Si bien lamentó que en Latinoamérica el cultivo de transgénicos es casi universal, el fundador de Slow Food no se manifestó del todo esceptico ante el futuro: "Todavía hay componentes campesinos que resisten y creo que el tiempo dará a estas comunidades un relieve más importante que el que tienen hoy".



"Es increíble que (en Argentina) hayan cultivado trasgénicos para producir más y se encuentren ahora, por primera vez en su historia, sufriendo problemas de falta de alimentos", apuntó.



"Un país que era un poco Eldorado de la comida, hoy debe contener las exportaciones porque le falta alimento. Creo que incluso en este caso, respecto a los intereses de las grandes corporaciones hay que privilegiar a los pequeños productores locales y volver a una producción del territorio", añadió.



Porque ésta, continuó, es "biológica por naturaleza, ya que no pertenece a multinacionales que no tienen ningun respeto por el medio ambiente y que sólo miran el beneficio económico".



También puso como ejemplo la "destrucción sistemática del patrimonio forestal" en el continente suramericano, "para favorecer una agricultura masificada": "es un desastre ambiental anunciado que no afectará sólo a los latinoamericanos, sino también a nosotros".



En Latinoamérica e Indonesia, en los últimos 10 años "se ha deforestado una superficie similar a la de la India", denunció.