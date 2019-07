El mundo al día Jorge Eduardo Arellano

Papa tropieza en la basílica, pero prosigue con ceremonia

CIUDAD DEL VATICANO / AP

El papa Benedicto XVI sufrió un tropezón en un escalón del altar central de la Basílica de San Pedro durante una ceremonia ayer domingo. Asistentes rápidamente ayudaron al Papa a ponerse de pie luego que este se sujetara del costado del trono papal al caer de rodillas durante la misa dominical.



El padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, dijo que el Papa “está muy bien”. El pontífice de inmediato prosiguió con la ceremonia de 90 minutos y más adelante saludó a peregrinos desde la ventana de su despacho frente a la Plaza de San Pedro.



Hallan cinco cuerpos de una familia hispana en Houston

HOUSTON, TEXAS / AP

Los cuerpos de cinco miembros de una familia presuntamente hispana, incluyendo tres niños pequeños, fueron hallados en una propiedad del noreste de Houston, dijo la Policía.



Los vecinos describieron a las víctimas como una familia hispanohablante y callada que vivió en la propiedad durante los últimos seis o siete años. Un vecino hizo el hallazgo después de ver el cuerpo de un hombre frente a la casa. Los cuerpos de una mujer de entre 20 y 30 años, y de un niño de unos 10 años, fueron encontrados en una parte de la casa, informó el sargento de la Policía de Houston John Chomiak. Los cadáveres de un niño pequeño y de una niña fueron hallados en otra parte de la vivienda, descrita por las autoridades como una estructura simple de madera que estaba dividida por un porche.



Prisión perpetua a involucrado con muerte de 10 indocumentados

PHOENIX / AP

Un mexicano que chocó una camioneta repleta de inmigrantes indocumentados, 10 de los cuales murieron, al huir de la Patrulla Fronteriza, fue sentenciado a cadena perpetua.



En octubre, un jurado en Phoenix halló culpable a Adán Pineda Doval, de 22 años, por 10 cargos de transportar a inmigrantes indocumentados, causar la muerte a varios de ellos, y por dos delitos menores. Un juez federal dictó el jueves la sentencia, de acuerdo con un comunicado de la oficina del fiscal federal en Phoenix.



Documentos muestran supuestos nexos entre Chávez y las FARC

BOGOTÁ / AP

Documentos recién dados a conocer --y que el gobierno colombiano dice son parte de lo recuperado de la computadora portátil de un líder guerrillero-- indican que el presidente venezolano Hugo Chávez ha tratado de financiar y dotar de armas a los rebeldes colombianos.



Los documentos --más de una decena de mensajes internos de los rebeldes--, detallan varios años de cooperación estrecha entre los militares venezolanos y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Chávez dice que los documentos son una farsa. Él niega haber brindado armas o haber financiado a las FARC, aunque simpatiza abiertamente con esa organización guerrillera, la más antigua de Latinoamérica.



Anhelan volver a poblado aún a riesgo de erupción en Chile

SANTIAGO DE CHILE / AP

Miles de desplazados anhelan volver a su localidad cubierta de cenizas, aunque sea por poco tiempo, para recuperar algunas pertenencias, aun a riesgo de que una explosión con material incandescente del volcán Chaitén alcance el lugar en seis minutos, como lo advirtió la presidenta Michelle Bachelet.



La erupción hace ocho días del volcán Chaitén, un mil 200 kilómetros al sur de Santiago, obligó a la evacuación acelerada de los 4,500 habitantes del poblado del mismo nombre, situado a 10 kilómetros del macizo andino.



La mayoría de los chaiteninos huyó con lo puesto, dejando sus documentos, fotografías, enseres y a sus mascotas --perros y gatos-- que hoy deambulan hambrientas por las desiertas calles de Chaitén, al igual que el ganado.



Agricultores argentinos amenazan prorrogar paro

BUENOS AIRES / AP

Los propietarios rurales en paro amenazaron el domingo con prorrogar el paro si para el 15 de mayo el gobierno de la presidenta Cristiana Fernández no satisface sus reclamos de modificar un nuevo sistema de gravámenes móviles a las exportaciones de soja y girasol.



Hugo Biolcatti, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que agrupa a los grandes propietarios del campo, informó a la prensa que “si no hay medidas positivas, continuaremos con la protesta”. El pasado miércoles las cuatro organizaciones del campo anunciaron que reanudaban el paro patronal que durante 21 días en marzo, mediante unos 400 bloqueos de rutas, había provocado desabastecimiento de alimentos e insumos, al no recibir satisfacción a sus reclamos. Dijeron que lo harían por un plazo de ocho días, que concluye el jueves, y entonces volverían a analizar su estrategia.



Prevén ampliar polémico muro en frontera con México

TUCSON, ARIZONA / AP

Una segunda sección de la impopular “valla virtual” del gobierno estadounidense podría instalarse en Arizona, en la frontera con México, y una tercera sería puesta a prueba en la colindancia de Estados Unidos con Canadá a finales de año, dijo un gerente de la empresa Boeing Co. Un prototipo con nueve torres móviles en una línea de 45 kilómetros (28 millas) al suroeste de Tucson está por echarse abajo y sustituirlo en los próximos meses, porque su funcionamiento no fue el esperado para ayudar a la Patrulla Fronteriza en impedir el ingreso de drogas e indocumentados.