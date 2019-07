Más de 8 mil 500 muertos deja terremoto en China

El sismo que asoló China este lunes causó al menos 8.533 muertos en la provincia de Sichuan (sudoeste), anunció el gobierno central según la agencia estatal de noticias China Nueva.



Además de Sichuan, donde el saldo no cesa de crecer, también se vieron afectadas por el sismo de magnitud 7,8 en la escala de Richter las provincias de Gansu (noroeste), Yunnan y la vasta municipalidad de Chongqing (suroeste).



La agencia informativa oficial Xinhua dijo que 80% de las construcciones se derrumbaron en el condado de Beichuan, de la provincia central de Sichuan, luego del terremoto de 7,8 grados de magnitud.



Xinhua informó que entre 3 mil y 5 mil personas habrían muerto en Beichuan, que tiene una población de 160 mil personas, elevando el temor de que el número total de muertos aumente radicalmente. Se cree que otras 10 mil personas resultaron heridas.



Se sintió hasta Pakistán



El terremoto hizo que decenas de miles de personas salieran a las calles en Beijing y Shanghai, a cientos de kilómetros del epicentro, por temor a que se derrumbaran edificios y otras construcciones. El sismo fue sentido también en Pakistán, Tailandia y Vietnam.



Cuatro de los muertos fueron niños de noveno grado de primaria, que fallecieron cuando se derrumbó su escuela en la provincia de Sichuan.



Fotografías difundidas por los medios de comunicación mostraron grúas pesadas tratando de remover los escombros de la escuela en ruinas. Xinhua no dijo cuántos estudiantes habrían muerto en total.



El epicentro del terremoto, que ocurrió a las 2.28 de la tarde (0628 GMT), se ubicó en Sichuan, a 92 kilómetros (57 millas) al noroeste de la capital provinciana de Chengdu. Una persona murió luego de que el terremoto derribó una torre de agua en la vecina provincia de Sichuan, informó Xinhua.



Fueron enviados equipos de rescate al área, pero se carece de detalles sobre lo ocurrido porque los sistemas de comunicación estaban desactivados, dijo un funcionario del municipio de Chongqing a The Associated Press, antes de colgar.



Se informó sobre lesionados en la prefectura de Aba, en la provincia de Sichuan, donde tuvo su epicentro el sismo. Una declaración emitida por el gobierno local indicó que el terremoto agrietó y derribó varios edificios, dañando los caminos del área montañosa.



El área tiene alrededor de 110.000 habitantes, dijo Xinhua. Miles de personas fueron desalojadas de los edificios de Beijing, a unos 1.500 kilómetros (900 millas) del epicentro.



Tras el terremoto, hubo dos secuelas de magnitud 6,0 y 5,4, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos en su sitio de internet. Agregó que el sismo tuvo su epicentro a 10 kilómetros (6,2 millas) de profundidad.



Impacto fatal



El Sistema de Alerta y Coordinación para Desastres globales de las Naciones Unidas y la Comisión Europea advirtieron que el impacto del sismo podría ser muy grande, al ocurrir durante el día, cuando se desplazan vehículos y hay muchas personas en rascacielos.



''Este sismo podría presentar un alto impacto humanitario y la región afectada tiene una vulnerabilidad mediana ante los desastres naturales'', dijo el organismo en su sitio de internet,



En Beijing, miles de personas fueron desalojadas de las oficinas en el céntrico distrito de negocios, entre ellas las de The Associated Press.



Es el más fuerte



''He vivido en Taipei y California y he pasado por terremotos antes. Este es el más fuerte que he sentido. El piso estaba moviéndose abajo de mi. Primero pensé que me estaba desmayando. Vi y el suelo estaba moviéndose'', dijo James McGregor, asesor empresarial que sostenía un encuentro dentro de las Torres LG, estructuras gemelas de varios pisos en el distrito financiero de Beijing.



En Shanghai, los rascacielos fueron sacudidos y varias personas abandonaron las oficinas y se dirigieron a la calle. Los teléfonos de los servicios de emergencia en Chengdu, ciudad con unos 10 millones de habitantes, repicaron constantemente el lunes. Un testigo consultado vía telefónica en Chengdu dijo que la gente salió a toda prisa de los edificios, pero no hubo rastros inmediatos de daños o lesiones.



El terremoto tuvo su epicentro en el extremo este de la meseta del Tíbet, donde se alzan altas montañas y hay poca densidad de población.



En Beijing, los edificios fueron sacudidos durante más de dos minutos, sin que haya informes inmediatos sobre daños o lesiones. Un sismo de magnitud 7,5 es considerado como importante, toda vez que puede causar grandes daños y muchos lesionados en zonas pobladas.



En Taipei, capital de Taiwán, 160 kilómetros (100 millas) al sureste de la China continental, los edificios se sacudieron al ocurrir el sismo. Se carece de informes inmediatos sobre víctimas o daños. El sismo fue sentido incluso en Hanoi, capital de Vietnam, donde algunas personas salieron de los edificios de oficinas, hacia las calles en el centro. Un edificio en la capital tailandesa, Bangkok, también fue desalojado.