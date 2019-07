Presidente salvadoreño no asisitirá a cumbre Latinoamérica-UE de Lima

El presidente salvadoreño Elías Antonio Saca aseguró este lunes que por "restricción médica" no acudirá a la cumbre presidencial de América latina y el Caribe con la Unión Europea (UE) en Lima, y en su lugar estará la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar.



"La vicepresidenta va a la cumbre con Europa, ella sale (a Lima) el día martes", aseguró Saca en rueda de prensa.



La cumbre se inaugura formalmente este martes en Lima con una reunión de altos funcionarios representantes de los 60 países participantes y concluirá el viernes 16 con la presencia de los mandatarios o sus representantes.



Por prescripción médica tras una reciente operación quirúrgica para solventar una sinusitis que lo aquejaba, Saca está imposibilitado de viajar en avión.



No obstante, Saca sí viajará el venidero fin de semana a Taiwán para acudir a la toma de posesión del nuevo presidente Ma Ying-jeou, prevista para el 20 de mayo en Taipei.



El Salvador ha considerado que la cumbre presidencial en Lima será un escenario "clave" para que los gobernantes de Centroamérica negocien "al más alto nivel" con sus pares de la UE los temas en los que no hay consenso en el acuerdo de asociación que negocian ambos bloques.