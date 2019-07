El Viagra: tratamiento cardíaco potencial para la distrofia muscular

El Viagra, conocido por sus efectos contra la impotencia, tuvo resultados protectores sobre el corazón de ratones con distrofia muscular, lo que abre la puerta a un tratamiento potencial entre los humanos, según investigaciones canadienses publicados en Estados Unidos.



La distrofia muscular es una enfermedad genética que se caracteriza por una debilidad y progresiva degeneración de los músculos voluntarios que controlan los movimientos del cuerpo, pero afecta indirectamente el corazón.



Los autores del estudio explicaron que estudios anteriores muestran que el corazón de los ratones con distrofia no funciona tan bien como el de otros animales sanos y es más sensible a una destrucción celular provocada por el estrés.



Esas investigaciones daban a pensar que el fenómeno se debía a una disminución de la formación de una molécula llamada cGMP (cyclic guanosine monofosfato).



La utilización del Viagra (sildenafil) mostró ser eficaz para aumentar la concentración de esta molécula impidiendo su destrucción por una enzima llamada phosphodiesterase 5, explicó el doctor Basil Petrof de la Universidad McGill de Montreal y coautor de estos trabajos publicados en los Anales de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (PNAS), fechados el 12 de mayo.



"Las investigaciones han demostrado luego de muchos años los beneficios de la molécula cGMP sobre el corazón y nuestro último estudio confirma su potencial terapéutico", agregó Christian Deschepper del Instituto de Investigaciones Clínicas de Montreal, uno de los autores del estudio.



Estos trabajos mostraron también que el Viagra tenía también efectos benéficos sobre otros músculos de los ratones con distrofia muscular, por lo que su efecto podría no limitarse al corazón.