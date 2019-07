Si no les resuelven reclamo salarial Policías mexicanos amenazan con unirse al narcotráfico

MOTERREY / AFP



Al menos 900 policías federales en huelga de 24 horas en el estado mexicano de Nuevo León (norte), amenazaron ayer lunes con pasarse a las filas del crimen organizado si las autoridades no cumplen con sus reclamos salariales.



“Somos unos 900 policías a los que no nos han pagado durante más de seis meses. A los del otro lado, a los de la maña (crimen organizado) sí les pagan puntualmente. ¿Y a nosotros qué? O acaso quieren que nos unamos a los otros, estamos dispuestos a todo”, declaró el portavoz de los uniformados, quienes portaban un pasamontañas negro.



Ésta es la segunda ocasión en que uniformados de la Policía Federal Preventiva realizan una huelga de 24 horas exigiendo mejores condiciones laborales.



La vez anterior ocuparon el Cuartel General de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, mientras que en la huelga de este lunes fue la Academia estatal de Policía.





Les deben cinco mil dólares

En total, el gobierno federal le debe a cada uno alrededor de 5,000 dólares, según el portavoz de los uniformados, que denunciaron, además, que no cuentan con el equipo necesario para enfrentar al crimen organizado.



En los últimos 15 días se registraron más de 100 asesinatos de civiles y policías en todo el país, entre ellos cuatro altos mandos federales en la capital y otro en la turbulenta Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.



En abril pasado, en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo, los narcotraficantes colocaron un cartel en el que ofrecían “mejores salarios, vivienda y comida” a los policías y militares de la región.