Referendo en Bolivia será el 10 de agosto

LA PAZ / AFP



El presidente Evo Morales convocó para el 10 de agosto a un referendo que avalará o rechazará su propio mandato, el del vicepresidente y el de nueve prefectos, seis de ellos de oposición, en un intento por sacar a Bolivia de una de sus peores crisis políticas.



El gobernante izquierdista de origen indígena, que está acosado por una fuerte oposición de regiones rebeldes que reclaman autonomía y se oponen a una nueva Carta Magna que impulsa el gobierno, calificó el referendo revocatorio de “histórico”.



“Primera vez en toda la historia boliviana que el pueblo boliviano no sólo tendrá derecho a elegir, sino a revocar a sus mandantes”, dijo en una ceremonia en la casa presidencial al promulgar la ley que convoca al referendo.



“Primero es la unidad del país”, sostuvo. “El pedido que hago al pueblo boliviano es que nos juzguen”, agregó.



La norma establece que los mandatos presidenciales (Morales y su vicepresidente Alvaro García) y los de los prefectos serán revocados si el rechazo a sus gestiones supera los votos y los porcentajes recibidos al ser elegidos en los comicios en diciembre de 2005.



En ese proceso electoral, la dupla Morales-García recibió 1.544.374 votos (53.74%).





Lo que dice la convocatoria

Según la convocatoria, si Morales y García “fueran revocados en sus mandatos” se “convocará de inmediato a elecciones generales, por un nuevo período constitucional, en un plazo de 90 a 180 días, desde la emisión del cómputo oficial de la Corte Nacional Electoral”.



En el caso de los prefectos que fueran revocados en su gestión, “cesarán en sus funciones, el cargo será declarado vacante y el Presidente de la República designará al prefecto que ejercerá funciones hasta tanto se designe al nuevo prefecto” en nuevas elecciones. Según analistas, tanto el presidente como el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas --quien se ha convertido en su principal opositor-- no tendrían problemas para ser reconfirmados en sus cargos.



Los referendos generan una incógnita en el país, en un momento en que otros procesos de la crisis se desarrollan: tres regiones opositoras a Morales (Beni, Pando y Tarija) realizarán consultas en junio para dotarse de regímenes autonómicos, en la misma línea de Santa Cruz. Ésta hizo su consulta el 4 de mayo. El gobierno también ha anunciado que buscará aprobar mediante referendo un proyecto de Constitución aprobado en diciembre pasado, que estaría precedido por otro sobre la extensión de los latifundios. Ninguna de esas dos consultas tiene fecha aún.



En ese marco, Morales llamó nuevamente a los prefectos, seis de ellos duros opositores, a dialogar este lunes y a avanzar en una solución a la crisis política.



“Aprovecho para convocar a la reunión con los prefectos. Personalmente, esperaré con algunos ministros este diálogo, porque los problemas de nuestro país debemos resolverlos entre nosotros”, dijo el gobernante, quien destacó la presencia como observadores de delegados de la OEA, Brasil, Colombia y Argentina.



Sin embargo, los prefectos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando anunciaron este mismo lunes en un comunicado que no irán al diálogo mientras no haya condiciones para un gran acuerdo nacional.



La reunión debía servir para retomar los primeros encuentros de enero de este año, para intentar conciliar diferencias sobre la nueva Constitución --de corte indígena-- y las autonomías, de tinte liberal.