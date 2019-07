Nuevo candidato en la carrera por Casa Blanca

WASHINGTON / AFP

El ex parlamentario republicano de Georgia (sudeste) Bob Barr, anunció el lunes su intención de presentarse a las elecciones presidenciales estadounidense de noviembre como candidato del Partido Libertario.



“Mi nombre es Bob Barr y soy candidato a la presidencia de Estados Unidos”, dijo durante una conferencia de prensa el ex parlamentario, de 59 años, que acusó al candidato republicano John McCain de no ser un “auténtico conservador”.



Barr denunció, igualmente, los comentarios de Hillary Clinton de que Estados Unidos debería “arrasar” Irán si los iraníes atacasen a Israel, y expresó su deseo de que el Estado deje de financiar la escolaridad de los hijos de inmigrantes ilegales y de cerrar bases militares estadounidenses en el extranjero.





Clinton favorita en Virginia occidental

En otro orden, la precandidata demócrata Hillary Clinton es favorita para ganar la primaria del martes en Virginia occidental (este), según los últimos sondeos sobre intención de voto.



Una encuesta difundida ayer lunes por la Universidad de Suffolk (Massachusetts, noreste) le da 36 puntos de ventaja a la senadora por Nueva York en Virginia occidental, que recibe 60% de las intenciones de voto contra 24% para Barack Obama.



Otro sondeo publicado por el Lexington Herald-Ledger también le da una amplia ventaja a Clinton en Kentucky (centro-este), donde la primaria tendrá lugar el 20 de mayo. Según el sondeo, Clinton tiene en ese estado 58% de las intenciones de voto, contra 31% de Obama.



Sin embargo, esos datos no pueden ignorar una dura realidad para la ex primera dama: no está en condiciones de descontar la ventaja en número de delegados que le lleva Obama. Según el sitio independiente RealClearPolitics, el senador por Illinois cuenta actualmente con 1.867 delegados y Clinton 1.698. En Virginia se otorgan apenas 28 delegados.