Mundo al Dia

Desmienten presencia de guerrilleros FARC en Bolivia

LA PAZ/AP

El gobierno boliviano desmintió ayer lunes que un dirigente de la guerrilla de las FARC esté refugiado en la región central del país, y descalificó a la fuente que dio la información. “Nosotros carecemos de información, pero además negamos la presencia de personas que ilegalmente están por acá. Por lo tanto desmentimos la versión”, declaró a periodistas el ministro de Defensa, Walker San Miguel. Señaló además que la fuente que proporcionó la información en Colombia “no es confiable”. “Se trata de una información totalmente interesada, como parte de una campaña sucia que quiere dañar la imagen del gobierno boliviano”, acotó.



Australiano le pica ojo a tiburón y sobrevive al ataque

SIDNEY, AUSTRALIA/AP

Australia (AP) _ Un australiano dijo que sobrevivió del ataque de un tiburón de 16 pies luchando con el animal, del cual finalmente logró zafarse golpeándole en un ojo. El enorme pez, que se cree era un tiburón blanco, alcanzó a sujetar a Jason Cull en la pierna izquierda el sábado, mientras él nadaba en la playa Middleton, al suroeste de Australia. El tiburón fue uno de tres que varios nadadores informaron haber visto el mismo día en la playa. Las autoridades cerraron la playa después del ataque.



Abuelas de Plaza de Mayo candidatas a Premio Nobel

BUENOS AIRES/AP

Las Abuelas de Plaza de Mayo serán candidatas al Premio Nobel de la Paz 2008, anunciaron ayer lunes el vicepresidente Julio Cobos, y el senador y ex ministro de educación Daniel Filmus. Desde 1977 las Abuelas emprendieron la búsqueda de sus nietos nacidos durante el cautiverio de sus madres, posteriormente asesinadas por la dictadura militar instaurada un año antes. Hasta el momento recuperaron la identidad de 88 de ellos, que en casi todos los casos estaban en poder de parejas sin hijos, que los habían recibido de los militares. Cobos, durante una rueda de prensa realizada en el Senado, afirmó que “esta candidatura es el reconocimiento a una institución que ayudó a la justicia en las investigaciones” para ubicar a los niños.



Postergan reunión de vicecancilleres de Ecuador y Colombia

QUITO/AP

La segunda reunión de vicecancilleres de Ecuador y Colombia, destinada a encontrar mecanismos que permitan restablecer las relaciones diplomáticas, y que debía realizarse ayer lunes en Lima, fue postergada para hoy martes por un imprevisto compromiso del representante colombiano, informó la Cancillería. En un comunicado indicó que a petición de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cita se aplazó debido “'a un compromiso de última hora que debió atender el vicecanciller de Colombia, Camilo Reyes”. No se dieron otros detalles. La reunión es una iniciativa que impulsa la OEA con miras a buscar una solución a la crisis binacional, que se desató a raíz de la incursión armada colombiana a territorio ecuatoriano en marzo, para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Putin anuncia nuevo gabinete en Rusia

MOSCÚ/AP

El primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, anunció ayer lunes cambios en su gabinete, su primera acción de envergadura tras abandonar el cargo de presidente, incorporando a poderosas figuras de su mandato anterior, aunque conservando también algunos prominentes ministros. El ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov, el ministro de Defensa Anatoly Serdyukov y el ministro de Finanzas Alexei Kudrin conservaron sus puestos. El ministro de Telecomunicaciones, Leonid Reiman, acusado de corrupción administrativa, no fue confirmado. Un tribunal de arbitraje de Suiza dictaminó en 2006, que Reiman era el verdadero dueño de un fondo con sede en Bermudas que en una época controló la mayor parte de la industria telefónica rusa.



Chávez goza de amplio régimen para visitar a su hija, dice ex esposa

BOGOTÁ/AP

Marisabel Rodríguez, la ex esposa del presidente venezolano Hugo Chávez, afirmó ayer lunes que el jefe de Estado goza de las más amplias y ventajosas condiciones para visitar a su hija, pero que él ya no desea hacerlo, sino mandar a buscarla “con cualquier persona” para que la niña lo vea a él. La ex primera dama, en una entrevista desde Venezuela con la radio colombiana Caracol, dijo que no desea que su hija Rosinés, de 10 años, esté cerca del mandatario, aunque no ofreció detalles. “La prioridad principal por la cual yo estoy acudiendo a los medios públicos, es porque quiero dejar claro que a la niña la quiero tener lejos de él”', dijo Rodríguez.



Fuertes combates en el norte del Líbano

BEIRUT, LÍBANO/AP

Fuertes combates se registraron ayer lunes entre partidarios y enemigos del gobierno en Trípoli, una ciudad del norte de Líbano, luego que soldados sofocaron combates de intensidad similar que causaron la muerte a 11 personas en las montañas que dominan la capital, dijeron funcionarios de seguridad y paramédicos. En las montañas cercanas a Beirut, los combates se atenuaron el domingo en la noche, luego que el líder druso, Walid Jumblatt, llamó a sus rivales drusos en las montañas, que están aliados con el grupo islámico Jezbolá, para que negociasen una tregua y entregasen la región a soldados libaneses.



Al menos 11 personas murieron en la población de Chouweifat, cerca de Beirut, antes de que entrara en efecto la tregua en las últimas horas del domingo, dijeron paramédicos. Más de 20 personas fueron heridas en la lucha, dijeron los paramédicos, quienes pidieron no ser identificados.