Más de 12 mil muertos y miles de desaparecidos por terremoto en China

Cadáveres cubiertos con mantas se apilaban en las calles, mientras trabajadores de grupos de rescate buscaban sobrevivientes entre los escombros de escuelas y viviendas tras el peor sismo en China en tres décadas. La cifra oficial de muertos subió el martes a más de 12.000 sólo en la provincia de Sichuan, y millares de personas continuaban desaparecidas.



Las esperanzas de encontrar sobrevivientes menguaba con el paso de las horas. Sólo 58 personas fueron extraídas con vida de entre los escombros de edificios derrumbados en el área afectada por el terremoto, dijo Zhang Hongwei, vocero de la Oficina Sismológica de China, en declaraciones a la agencia noticiosa oficial Xinhua. En un distrito, 80% de los edificios resultaron destruidos.



El número de muertos aumentó a por lo menos 11.921, dijo Wang Zhenyao, director de la división de ayuda en desastres del Ministerio de Asuntos Civiles, pero Xinhua dijo después que la cifra de muertos de Sichuan superaba ese número. Al menos 4.800 personas continuaban sepultadas en Mianzhu, a 100 kilómetros (60 millas) del epicentro, dijo Xinhua, mencionando datos de las autoridades locales.



En la ciudad de Mianyang, cerca del epicentro, había 3.629 muertos y se calculaba que 18.645 seguían sepultados bajo los escombros, agregó la agencia.



''Los sobrevivientes pueden resistir durante cierto tiempo. No es el momento de abandonar'' la búsqueda, dijo a los periodistas en Beijing Wang Zhenyao, director de la división de asistencia en desastres del ministro de Asuntos Civiles.



El primer ministro Wen Jiabao, que viajó a la zona afectada para dirigir los esfuerzos de rescate, dijo que se trataba de despejar los caminos y restablecer el suministro eléctrico.



''Salvaremos a la gente'', dijo Wen con un megáfono ante un grupo de sobrevivientes, según se vio por la CCTV. ''Mientras la gente esté allí, las fábricas se pueden reconstruir aun mejores, como también los pueblos y los distritos''.



El ministerio de salud pidió donaciones de sangre para ayudar a las víctimas.



Un día después del potente sismo de magnitud 7,9, los medios estatales dijeron que los equipos de rescate habían llegado al área del epicentro, el distrito de Wenchuan, aislado por el desastre y donde no se ha determinado el número de víctimas.



La lluvia impide las acciones de ayuda y un grupo de paracaidistas tuvo que suspender una misión a la zona debido a fuertes lluvias, dijo la agencia oficial de noticias Xinhua.



Se teme que aumente la cifra de muertos. Muchas zonas han quedado aisladas a raíz del terremoto, y hay dificultad para encontrar víctimas.



Los temblores causaron grandes daños en China, dejando a miles de damnificados. Equipos de rescate sacaban a supervivientes ensangrentados de edificios derrumbados, mientras 34.000 soldados recorrían la región para ofrecer su ayuda.



Un tren de carga con 40 vagones se descarriló durante el sismo, dejando 13 contenedores de gasolina todavía en llamas el martes, dijo la agencia, que no informó sobre víctimas.



Las réplicas sacudieron la región por segundo día, precipitando a la gente hacia las calles a toda prisa en la ciudad de Chengdu. El servicio geológico de Estados Unidos dijo que la secuela tendría una magnitud de entre cuatro y seis, siendo una de las más potentes desde el terremoto del lunes.