Denuncian en Brasil a ex ministro y dos gobernadores por esquema de fraudes

Un total de 61 personas, incluidos el ex ministro de Minas y Energía y dos gobernadores de estado, fueron denunciadas por el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil acusados de participar de un esquema de fraude de licitaciones y pago de sobornos a jerarcas públicos.



La denuncia enviada por el MPF al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) se refiere a la denominada "Operación Navaja" realizada por la Policía Federal en 2007 y abarca al ex ministro del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, Silas Rondeau, así como a los gobernadores de Maranhao y Alagoas (nordeste), Jackson Lago y Teotonio Vilela, respectivamente.



Junto a ellos fueron acusadas otras 58 personas, incluidos dos ex gobernadores, políticos, empresarios y funcionarios públicos.



Entre otros cargos formalizados figuran asociación para delinquir, fraude, crímenes contra el sistema financiero y corrupción activa y pasiva.



Como principal acusado también está el dueño de la empresa constructora brasileña Gautama, Zuleido Veras, sindicado como líder del esquema que pagaba sobornos y entregaba obsequios a autoridades para obtener ventajas en licitaciones públicas.



En el caso de Silas Rondeau (que ejerció como ministro de julio de 2005 a mayor del 2007), los cargos aplicados fueron asociación para delinquir y corrupción pasiva por utilización irregular de fondos. Las pesquisas indicaban que el ex jerarca habría recibido de Gautama un sobre con más de USD 50.000.



El esquema, que comandaba un "sofisticado grupo criminal", funcionaba en nueve estados brasileños además del Distrito Federal de Brasilia (capital) y tenía ramificaciones en cuatro ministerios, reparticiones públicas y varios gobiernos regionales y municipales, de los cuales eran desviados recursos, además de manejarse precios sobrefacturados para las obras.



Los acusados tendrán derecho a defensa antes de que la corte del STJ juzgue la denuncia, que tiene que ser aprobada por mayoría de los 22 ministros para iniciar un proceso.