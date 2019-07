Perú busca en la papa solución a pobreza rural

Perú es la cuna de la papa y su gobierno espera usar el tubérculo como herramienta contra la pobreza. Pero, hay un problema: los peruanos no la comen.



''Deben comerla más'', dijo el martes el ministro de Agricultura, Ismael Benavides Ferreyros, cuyo gobierno fue uno de los promotores para que la FAO, el panel de las Naciones Unidas sobre Alimentación y Agricultura, declarara 2008 el ''año internacional de la papa'' y el 30 de mayo como día central de las celebraciones.



Indicó que la papa (o batata), ha sido tradicionalmente ''el producto emblemático'' de Perú, donde unos 600.000 productores la cultivan generando 3,2 millones de toneladas al año, con 95 especies y 2.800 variedades.



La producción de papa se ha esparcido por todo el mundo, donde han surgido unas 1.100 variedades más y convertido a China en el primer productor mundial, agregó.



Perú, que ha encontrado presencia de la papa en tumbas de hasta 7.000 años de antigüedad, ha sido igualmente superado en consumo percápita: los peruanos apenas comen 77 kilos al año por cabeza, contra más de 200 kilos en Europa.



''Cuando estamos hablando mucho de seguridad alimentaria, creemos que es importante rescatar este producto y a la vez rescatar de la pobreza a la gente que lo produce'', declaró Benavides Ferreyros.



El ministro habló en una rueda de prensa como parte de los acontecimientos laterales de la cumbre América Latina-Caribe y Unión Europea, que congregará a más de 40 presidentes --de 59 posibles-- el jueves y viernes en Lima.



La cumbre tiene en la lucha contra la pobreza uno de sus dos temas centrales de debate. El otro es el calentamiento global.



Benavides Ferreyros dijo que esperaba que con una intensa campaña de orientación, los peruanos consumirán más papa no sólo fresca sino en sus distintos derivados y preparados culinarios: harina, almidones y alcoholes, y platos como papa a la huancaína, causa y papa majada, que son potajes de la cocina peruana.



''Creemos que el tema puede ser una oportunidad interesante para sacar al mundo de la pobreza, y en el Perú enfrentar decisivamente la pobreza rural'', dijo.



La papa es el tercer alimento en importancia en el mundo, después del arroz y trigo, productos que Perú exporta en más de un 90% para cubrir sus necesidades.



El país ha mirado, sin embargo, en años recientes hacia otros productos: es actualmente el primer exportador mundial de espárragos y páprika (pimentón) y segundo de café orgánico.



El ministro dijo que el país tiene 5 millones de hectáreas agrícolas, pero solamente cultiva la mitad con productores que tienen un bajo nivel de competitividad ''por la fragmentación excesiva de la tierra'', ya que el 88% de la tierra está en manos de agricultores que poseen menos de 8 hectáreas.



Explicó que no era deseo del gobierno formar grandes latifundios como parte de su desarrollo agrícola sino hacer que los pequeños propietarios se agrupen en ''unidades productivas'' como cooperativas y asociaciones a fin de incorporar tecnología moderna y tener financiamiento apropiado.



''La gran agricultura sólo abarca 100.000 hectáreas de las 2 millones que son productivas'', afirmó.



Indicó que usa apenas el 18% de sus recursos hídricos, comparado con más del 90% de Israel, y que su capital humano rural estaba ''deteriorado'' producto de una alimentación deficiente y falta de capacitación e innovación.



Según Ferreyros Benavides, el presidente Alan García espera reducir a un 45% el nivel de pobreza rural en 2011, cuando termina su mandato, del 69% de 2007.