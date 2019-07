Recia pugna entre Chávez y Merkel

LIMA / AFP



La antesala de la V Cumbre América Latina-Unión Europea, que reunirá a unos 50 mandatarios el viernes, está marcada por la pugna entre el presidente venezolano, Hugo Chávez, y la canciller alemana, Angela Merkel, que se inscribe en una situación de roces entre ambos bloques.



Las autoridades peruanas se han esforzado para que la cita de Lima esté libre de las polémicas que han alterado recientes encuentros similares, pero a la distancia se ha formado una tormenta que planea sobre la Cumbre por un cruce de declaraciones entre Merkel y Chávez.



La semana pasada, Merkel dijo en Berlín que “un solo país (por Venezuela) no puede alterar las relaciones entre la UE y Latinoamérica”, que “el presidente Chávez no es la voz de América Latina”, e invitó al resto de gobiernos latinoamericanos “a tomar distancias con el de Caracas”.



Chávez --quien aún no ha confirmado si asistirá a Lima-- le respondió con dureza el domingo. “Ella es de la derecha alemana, la misma que apoyó a Hitler y la misma que apoyó el fascismo, ésta es la Cancillería alemana de hoy”, afirmó.



Este martes, el gobierno venezolano emitió un comunicado expresando que las declaraciones de Merkel sobre Chávez “alteran la relación bilateral”, pidiéndole además que respete el principio de “no injerencia”.



“Sus declaraciones no sólo alteran la relación bilateral sino que ponen en entredicho la intención del gobierno alemán de querer estrechar los lazos de amistad con todos los países latinoamericanos y caribeños”, declaró el gobierno en un comunicado.





Zapatero se quiere reunir con Chávez

Chávez también ha mantenido una difícil relación con España tras la Cumbre Iberoamericana de Chile, que terminó con el rey Juan Carlos I mandándolo a callar. Pero el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su disposición a reunirse con el venezolano en Lima, con lo cual esa disputa podría quedar zanjada.



Estas tensiones entre Venezuela, por un lado, y Alemania y España, por el otro, se suman además a un reciente roce: la negativa del Parlamento Europeo en abril pasado de incluir al peruano Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) como grupo terrorista motivó declaraciones destempladas de las autoridades en Lima.



En una entrevista con el influyente diario El Comercio, el presidente anfitrión Alan García dice este martes: “Lo que me preocupa es que Europa no tenga una clara visión de lo esfuerzos modernizadores y sociales de algunos países de América Latina”.



“En Europa cunde una perspectiva a veces un poco paternal, donde se dice que hay una mayoría indígena dominada por una minoría económica blanca y que, entonces, hay que comprender a los resistentes, a quienes se alzan en armas”, agregó.



Una fuente diplomática europea había expresado anteriormente a la AFP el malestar de Europa con el país anfitrión, justamente por hacer crecer la polémica en torno al MRTA, que consideró exagerada y sobre todo innecesaria en víspera de una Cumbre pensada para acercar políticamente a las dos regiones.



Por otra parte, las tensiones también son internas en el bloque latinoamericano, que se ven, por ejemplo, en la imposibilidad de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conformada por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, de llegar con una posición unificada a un Tratado de Libre Comercio con la UE, que exige negociación en bloque.



Las variadas diferencias pueden generar escenarios de enfrentamiento incómodos, por lo que para esta Cumbre las reuniones presidenciales no serán televisadas.



Consultado específicamente sobre si había algún plan en Lima para evitar los malos modales de Chávez, García indicó: “No tengo un plan de contingencia pero creo que los jefes de Estado saben que es mejor conversar sin la presencia periodística, que invita a decir cosas más llamativas”.