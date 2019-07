Colombia extradita a 14 líderes paramilitares

BOGOTÁ / AP



En una sorpresiva medida, el gobierno del presidente Álvaro Uribe extraditó ayer martes a Estados Unidos a 14 paramilitares que estaban encarcelados, algunos por cargos de narcotráfico, y que habían vuelto a delinquir desde la prisión.



En un mensaje en cadena de radio y televisión, Uribe dijo que tomó la decisión porque el grupo de paramilitares incumplió reglas, acordadas en su desmovilización, al no decir toda la verdad sobre sus crímenes.



Aseguró, además, que Bogotá pidió y Estados Unidos aceptó que tanto funcionarios colombianos como ciudadanos de este país puedan enviar representantes a los juicios en aquella nación.



Agregó que ‘’el gobierno ha pedido y los Estados Unidos han aceptado, que las riquezas que las personas extraditadas entreguen por acuerdo con jueces de ese país, se dedique a reparar a las víctimas colombianas’’.



‘’El país ha sido generoso con ellos, pero el gobierno no puede tolerar la reincidencia en el delito’’, dijo Uribe, sin detallar exactamente en qué tipos de delitos estaban nuevamente involucrados los extraditados.



Jefes policiales y de las fuerzas militares han dicho que sospechaban que al menos dos reconocidos cabecillas paramilitares seguían desde las cárceles traficando drogas y rearmando bandas.





Policía muestra vídeos

En un vídeo divulgado por la Policía Judicial, que hizo el operativo, se pudo ver al grupo --todos esposados y algunos con chalecos antibalas sobre ropas informales-- en medio de la noche y la madrugada, cuando era transportado a bordo de camiones en medio de cientos de escoltas, cuando se les toman huellas digitales, y, finalmente, cuando abordan la nave, uno de ellos haciéndose la señal de la cruz, otro llevando una pequeña botella de agua en las manos, todos serios.



Uribe dijo que la extradición de los 14 no significaba que el proceso de sometimiento a la justicia de los paramilitares, iniciado a partir de 2003, hubiera acabado, porque al menos otros 600 miembros de esas bandas seguían en prisión y colaborando con la justicia.



Al someterse a la llamada ley de Justicia y Paz, los paramilitares se desarmaron, acordaron entregar sus bienes mal habidos para reparar a las víctimas y confesar sus crímenes para poder dar a parientes de desaparecidos y asesinados el derecho constitucional a conocer la verdad.



Al cumplir esas normas, la ley les daba como beneficio una pena máxima de ocho años de prisión y suspender sus procesos de extradición, si los hubiera pendientes.



La medida del gobierno tomó por sorpresa a abogados defensores y grupos de víctimas que han criticado la decisión de Uribe, alegando que ahora será muy difícil conocer la verdad sobre sus delitos de lesa humanidad, porque el centro de los juicios en Estados Unidos en el narcotráfico.



‘’Se trata de los principales jefes paramilitares, sin lugar a dudas, los que tienen valiosa información, y que actuaron con políticos, con ganaderos y con terratenientes, que eran evidentemente un peligro para sus cómplices, y creemos que esta situación puede generar una impunidad generalizada en relación con los procesos que se llevan’’, dijo en diálogo telefónico Iván Cepeda, del grupo no gubernamental Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado.



Sin embargo, altos funcionarios como el zar antidrogas de Estados Unidos, John Walters, calificaron de ‘’gran día’’ la jornada de extradiciones masivas.



Los extraditados ‘’encararán instituciones que para ellos serán menos factibles atacar o intimidar... no escaparán a las consecuencias de la justicia’’, dijo Walters en entrevista telefónica con AP desde Washington.