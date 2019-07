Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Gobierno de Chile anuncia plan para evacuados por volcán

SANTIAGO DE CHILE/AP

El gobierno informó ayer martes de un plan de apoyo a miles de damnificados por la erupción, desde hace 11 días, del austral volcán Chaitén, y que incluye aportes en dinero, becas estudiantiles y la posibilidad de que el Estado compre sus tierras. Al informar del plan, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, advirtió de la magnitud del trastorno y de la incertidumbre en la vida de las 7 mil personas que luego de la erupción del volcán el 2 de mayo, debieron ser evacuadas de emergencia a zonas más seguras. “Lo único que podemos afirmar con certeza, es que cualquiera sea el desenlace de este fenómeno de la naturaleza, la vida en Chaitén y (en la provincia de) Palena será distinta después de este cataclismo”', expresó Pérez Yoma.



Redada de indocumentados, la más grande en la historia de EU

DESMOINES, IOWA/AP

En la redada más grande en la historia de Estados Unidos, las autoridades de inmigración detuvieron a 390 indocumentados en un frigorífico, informaron ayer martes las autoridades. Funcionarios de la Agencia de Seguridad del Servicio de Inmigración y Aduanas, dijeron que los arrestos se realizaron el lunes en la planta frigorífica Agriprocessors Inc., en Postville. Se trata de la planta frigorífica más grande del mundo en el procesamiento de carne “'casher”', es decir, que satisface los requisitos de las leyes judías sobre comida. La redada tenía como propósito detener a personas que se hallan de manera ilegal en Estados Unidos, o encontrar evidencias de robo de identidad, dijo la Agencia.



Barcelona forzada a importar agua en barcos por sequía

BARCELONA/AP

La peor sequía que azota a España en décadas, obligó a la ciudad de Barcelona a comenzar el martes a traer agua potable en barcos, en un esfuerzo sin precedentes que según empresarios será una pesadilla para la imagen de uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. Con la temporada turística de verano muy cerca, un buque cisterna de bandera panameña cargado con agua atracó ayer martes por la mañana en la segunda ciudad más grande de España, con lo que comenzó una misión de una flotilla de emergencia de seis barcos, programada para operar durante por lo menos tres meses. El gobierno de Cataluña, de la que Barcelona es la capital, dijo que los buques traerán agua que apenas basta para satisfacer el 6% de las necesidades mensuales de los 5.5 millones de habitantes de la zona metropolitana de Barcelona.



Allanan oficinas por posible corrupción de Olmert

JERUSALÉN/AP

La Policía allanó ayer martes las oficinas del Ministerio de Industria y Comercio en Jerusalén, donde decomisó documentos como parte de una investigación sobre acusaciones de que el primer ministro, Ehud Olmert, recibió sobornos a cambio de favores políticos. El vocero de la Policía, Micky Rosenfeld, dijo que investigadores de la Unidad Nacional contra el Fraude allanaron las oficinas “en relación con la investigación sobre Olmert”. Horas antes, un periódico israelí informó que Olmert ayudó a la reclasificación de tierras para los socios de un empresario estadounidense que presuntamente lo sobornó, además de promover las ofertas de ellos para proyectos del gobierno.



Se expande acción del Ejército libanés tras enfrentamientos

BEIRUT/AP

El Ejército del Líbano amplió ayer martes su presencia en varias áreas en conflicto del país, horas después de informar que los soldados usarán la fuerza para imponer orden, luego de casi una semana de feroces combate entre sectores pro occidentales y la oposición liderada por el grupo islámico Jezbolá. También, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, Saud al-Faisal, acusó a Irán de respaldar el “golpe” de Jezbolá en Líbano, y dijo que eso afectará las relaciones de Teherán con los países árabes e islámicos. El presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, reaccionó horas después diciendo que los comentarios de al-Faisal no reflejaban el punto de vista del rey saudí Abdula. Indicó además que Irán es el único país que no interfiere en los asuntos internos de Líbano.



Decenas de muertos por naufragio en Bangladesh

KISHOREGANJ, BANGLADESH/AP

Un atestado transbordador se hundió durante una tormenta tropical en el norte de Bangladesh, con un saldo de 42 muertos y más de 40 desaparecidos, dijeron las autoridades ayer martes. La cifra de muertos por el naufragio del lunes por la noche pudiera subir, porque se piensa que algunos de los desaparecidos están atrapados dentro del barco hundido, dijo el administrador del gobierno local, Sultan Ahmed. Equipos de rescate estaban tratando de sacar a flote la embarcación, que está sumergida bajo casi 9 metros de agua enlodada.



Gobierno argentino dice que conflicto con el agro es político

BUENOS AIRES /AP

El conflicto entre el gobierno y los productores agrarios, quienes desde hace seis días realizan un paro patronal, es político y por la redistribución del ingreso, sostuvo ayer martes Aníbal Fernández, ministro de Justicia y Seguridad. Fernández, en declaraciones a emisoras locales, advirtió que “nadie puede actuar bajo la presión de nadie”, al referirse a la demanda de los dirigentes del campo de que el gobierno negocie con ellos, pero sin levantar la medida de fuerza. Al comentar el pedido de las cuatro organizaciones rurales en conflicto de que se suspenda el nuevo sistema de retenciones (gravámenes) móviles a las exportaciones de soja y girasol, el ministro sostuvo que “estamos hablando de distribución del ingreso; es una discusión de intereses que tiene color político. Esto no tiene porqué asustar a los mercados”.