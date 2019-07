Clinton sigue en campaña tras victoria; Obama parece imparable

Hillary Rodham Clinton prometió continuar con su campaña por obtener la nominación presidencial demócrata tras su aplastante victoria frente a Barack Obama en las primarias de Virginia Occidental, pero el triunfo hizo muy poco para frenar el constante avance de su rival.



Obama sufrió una de las peores derrotas de su campaña, exponiendo su desventaja con obreros blancos que dieron la victoria a Clinton el martes. La derrota de Obama fue uno de los últimos intentos de Clinton por intentar convencer a los líderes demócratas que no apoyen a Obama, a pesar de su ventaja insuperable en delegados, pues ella ofrece las mejores posibilidades de derrotar al virtual candidato republicano John McCain.



En el cuartel general de la campaña de Obama, en Chicago, los asesores dijeron que no había motivos para preocuparse: Virginia Occidental es territorio de Clinton y no entra en sus planes electorales.



Pero tal vez Obama sí debería preocuparse un poco más. Los que votaron en su contra el martes por la noche _blancos, rurales, de bajos ingresos y sin título universitario_ no viven solo en Virginia Occidental. Los hay en todas partes, incluso en lugares donde Obama necesita ganar.



Viven en lugares como el condado de Macomb, Michigan, donde Obama preveía visitar una fábrica Chrysler. Es una forma de reconocer que debe hacer un esfuerzo para obtener los votos obreros, aunque sus asesores no lo digan.



Con todo, Obama amplió aún más su ventaja el miércoles al obtener otros dos superdelegados, los funcionarios del partido o líderes electos que pueden votar por quien deseen en la convención nacional demócrata a realizarse a fines de agosto en Denver.



Tras contarse todos los votos en las mesas electorales de Virginia Occidental, Clinton consiguió un 67% de los votos contra un 26% de Obama. El ex senador por Carolina del Norte John Edwards consiguió el 7% restante aunque abandonó la campaña por la nominación a comienzos de año.



Clinton consiguió 20 de los 28 delegados en juego en Virginia Occidental, y el resto fueron asignados a Obama.



Con los superdelegados que obtuvo el miércoles, Obama tiene ahora 1.885 delegados contra 1.717 de Clinton, según el conteo de AP. Se requieren 2.025 delegados para obtener la nominación demócrata.



Mientras Obama sigue recolectando delegados, Clinton continúa acumulando deudas y proyectaba reunirse el miércoles con su comité de finanzas. Su campaña enfrenta más de 20 millones de dólares en deudas. Ella aportó de su cuenta personal 11,4 millones de dólares a la campaña.