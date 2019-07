Niño olvidado en aeropuerto de Vancouver

VANCOUVER, CANADA / AFP

Una familia inmigrante olvidó a un niño de casi dos años en el aeropuerto de Vancouver, y apenas se enteró de que estaba perdido cuando se le avisó durante la siguiente escala de su viaje.



Jun Parreno, el padre del niño, le dijo al diario The Vancouver Sun que la confusión ocurrió el lunes cuando él, su esposa y dos abuelos del niño, identificado sólo como “J. M.’’, estaban corriendo para tomar un vuelo de conexión a Winnipeg, Canadá.



Después de haber tenido que desempaquetar y reembalar todo su equipaje, y corriendo por el retraso, “teníamos 10 minutos antes de abordar’’, afirmó Parreno, quien inmigraba con su familia desde Filipinas. “Estábamos corriendo hacia la terminal’’.



Explicó que él pensó que su hijo estaba con los otros tres adultos que estaban corriendo hacia la terminal delante de él. Asimismo, ellos pensaron que el niño pequeño estaba con él.



En cambio, en una situación similar a una escena de la película “Home Alone’’ (Mi pobre angelito), el pequeño estaba vagando solo entre un puesto de control de seguridad y la puerta de salida del vuelo, dijo Angela Mah, una representante de Air Canada, la línea en la que viajó la familia.



“Recibimos una llamada (de las autoridades) para decirnos que uno de los agentes de seguridad tenía a un niño pequeño’’, dijo Mah. “Él no habla inglés, así que buscamos a un agente que hablara tagalo, quien lo cuidó’’.



El pequeño no tenía pase de abordar porque no tenía asiento asignado por separado, así que no había ninguna indicación en el sistema de computadoras de la aerolínea de que alguien había perdido su vuelo, dijo Mah. Tampoco hubo ninguna llamada de alarma de pasajeros que hubiesen perdido a un niño, agregó.



Eso ocurrió porque los diferentes miembros de la familia quedaron en partes diferentes del avión a Winnipeg, así que nadie se enteró que el niño se había quedado atrás.



Parreno tenía lágrimas en los ojos cuando regresó a Winnipeg por su hijo.