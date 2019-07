Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Plaga de hormigas diminutas afecta equipos electrónicos en Texas

DALLAS / AP

Parecería una película de horror de bajo presupuesto, pero es una realidad: en Texas hay una plaga de hormigas diminutas que, al parecer, llegaron a la ciudad a bordo de un barco de carga, y ahora pululan voraces por billones, invadiendo casas y patios del área de Houston, provocando cortocircuitos y afectando computadoras y otros componentes electrónicos. Estos himenópteros han estropeado bombas del sistema de alcantarillado, además de descomponer computadoras, alarmas contra incendios y por lo menos un medidor de gas natural en una casa. Se les ha detectado en el Centro Espacial Johnson de la NASA y cerca del Aeropuerto Hobby, aunque no han causado todavía ningún problema grave allí. Los exterminadores de plagas dicen que están aumentando las llamadas que solicitan sus servicios porque las hormigas --que están empezando a surgir por billones con la llegada de la temporada de calor y humedad-- parecen ser resistentes a los insecticidas caseros.



Referendo abre fisuras entre opositores de Evo Morales

LA PAZ / AP

La convocatoria a referendo para decidir sobre la continuidad del presidente Evo Morales pareció provocar una crisis ayer miércoles en el bloque opositor e hizo aflorar discrepancias entre líderes autonomistas y la principal fuerza conservadora, mientras el mandatario busca fortalecerse para enfrentar el plebiscito del 10 de agosto. El senador Roberto Ruiz sacó a luz las disputas al declarar a periodistas que el referendo aprobado en el Congreso por los opositores la semana pasada “es una medida precipitada e irresponsable’’ debido a que desplaza de la agenda nacional la demanda de autonomía de varias regiones, y porque la reglas de juego del plebiscito favorecen al gobierno.



Irak: Primer ministro dirige ofensiva contra al-Qaida

BAGDAD / AP

El primer ministro de Irak, Nouri al-Maliki, llegó ayer miércoles a la ciudad norteña de Mosul para dirigir una ofensiva militar contra al-Qaida en Irak, llamada “Rugido de León’’, informó un vocero de la Defensa. El traslado de Maliki al norte de Irak es similar a un viaje que hizo hace casi dos meses a la ciudad sureña de Basora, donde las tropas gubernamentales luchan contra milicias chiítas. Esos enfrentamientos se extendieron hasta el barrio chiíta de Ciudad Sadr en Bagdad, donde apenas se alcanzó un cese de hostilidades el lunes”. “El primer ministro iraquí ha llegado a Mosul para dirigir las operaciones militares, y su segunda fase debe comenzar hoy’’, dijo Mohammed al-Askari, vocero del Ministerio de la Defensa iraquí en declaraciones a The Associated Press.



Gobierno argentino rechaza propuesta de productores rurales

BUENOS AIRES / AP

El gobierno rechazó ayer miércoles una propuesta de productores rurales en conflicto de levantar el paro patronal durante 24 horas para negociar. El jefe de gabinete Alberto Fernández declaró a la emisora Radio 10 que “ellos” patearon el tablero” y volvieron al paro hace una semana. Ahora, proponen levantar el paro durante 24 horas para negociar. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando?’’ Las cuatro organizaciones del campo informaron que la medida de fuerza duraría hasta el jueves y que de no recibir respuesta del gobierno, la extenderían pero con mayor contundencia. Reclaman la eliminación del nuevo sistema de retenciones (gravámenes) móviles a las exportaciones de soja y girasol, exigencia que el gobierno ha rechazado de plano.



Ahmadinejad: Israel no se salvará de “aniquilación”



TEHERÁN / AP

El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad dijo ayer miércoles que Israel agoniza y que las celebraciones de su 60 aniversario como nación son un intento por evitar su “aniquilación’’. Ahmadinejad hizo estas declaraciones mientras el presidente estadounidense George W. Bush viajó a Israel como principal orador en las celebraciones del aniversario del Estado judío. “El régimen sionista (israelí) está agonizando’’, dijo Ahmadinejad durante un discurso en el norte de Irán. “Los criminales presumen que por el hecho de realizar celebraciones... pueden salvar al siniestro régimen sionista de la muerte y la aniquilación’’.



Correa: computadoras incautadas a las FARC no prueban nada

PARÍS / AP

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, insistió ayer miércoles que los documentos hallados en unas computadoras portátiles decomisadas durante una redada de tropas colombianas y que presuntamente lo vinculan con la guerrilla colombiana de las FARC no prueban “absolutamente nada’’. En París, la última escala de una gira por tres naciones europeas, Correa puso en duda la autenticidad de las computadoras, sugiriendo que pudieron haber sido plantadas por los colombianos tras su incursión transfronteriza del 1 de marzo en un campamento rebelde en Ecuador.



Al menos un muerto por coche bomba en España

MADRID / AP

Un policía murió y otros tres resultaron heridos a consecuencia de la explosión de un automóvil bomba colocado por separatistas vascos, dijeron fuentes policiales. La Policía regional vasca dijo que una furgoneta llena de explosivos estalló ante unas barracas de la Guardia Civil en el poblado de Legutiano antes del amanecer. La Policía dijo que culpa del ataque al grupo militante vasco ETA. Una fuente policial indicó que no hubo una advertencia previa antes del atentado de la mañana de ayer miércoles y que la explosión fue de gran potencia. ETA suele avisar sobre sus atentados vía telefónica.