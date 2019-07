Otto Reich regresa a la vida política

El polémico ex jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina Otto Reich, conocido por sus posiciones anticastristas y contra el Gobierno venezolano, regresó a la vida política cuatro años después como asesor del candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain.



"McCain es el candidato que más experiencia tiene para la presidencia", declaró el ex diplomático, nacido en Cuba hace 62 años, ex enviado especial del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca para América Latina (2003-2004) y ex secretario de Estado adjunto para la misma región (2002-2003).



"Lo conozco desde hace 25 años cuando ha sido elegido al Congreso en 1982", recordó Reich, que habló en nombre propio y no de la campaña de su candidato.



El ex funcionario se desempeñaba entonces en la Oficina de Diplomacia Pública Departamento de Estado, en el apogeo de los conflictos en Centroamérica y cuando Estados Unidos apoyó la "Contra" frente a los sandinistas en Nicaragua.



El cubanoestadounidense, que abandonó el Gobierno cuatro años atrás para abrir su propia asesoría, dijo haber "intercambiado opiniones" entonces con el actual candidato sobre "el tema del día: Centroamérica, Nicaragua, El Salvador" y dos países invadidos por Estados Unidos Granada (1983) y Panamá (1989).



McCain, nacido precisamente en una base militar estadounidense en Panamá, le dejó entonces una muy grata impresión por "su curiosidad intelectual y su inteligencia".



Reich, que fue embajador de Estados Unidos en Venezuela de 1986 a 1989, ha sido severamente criticado por no haber condenado el intento de golpe de Estado en contra del presidente venezolano Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002 contra.



Respecto a América Latina, dijo compartir con el veterano candidato a la Casa Blanca no sólo su posición sobre Cuba, basada en el mantenimiento del embargo aplicado desde 1962, sino sobre "toda América Latina".



Respecto a su país de nacimiento, reconoció que McCain "siempre ha tenido efectivamente una posición muy recta y muy apropiada, en mi opinión", al tiempo que criticó al precandidato demócrata Barack Obama por haberse declarado dispuesto a reunirse con el presidente Raúl Castro si gana las elecciones del 4 de noviembre.



"Obama es una persona, sin duda muy elocuente y muy inteligente, pero sin experiencia. Es ingenuo, totalmente inocente en cuestiones de política exterior", afirmó el cubanoestadounidense, al criticar al demócrata que lucha por la investidura demócrata con la ex primera dama Hillary Clinton.



"El hecho de que haya dicho que está dispuesto a reunirse con (el presidente iraní Mahmud) Ahmadinejad, con Raúl Castro y el norcoreano Kim Jong-Il, todos ellos dictadores y enemigos de Estados Unidos, demuestra precisamente la razón por la cual yo apoyo a McCain", afirmó Reich.



"Obama tiene cero experiencia en política exterior", aseguró, en su tono característico y poco diplomático.